Об эпидемии ОРВИ в Закарпатье говорить еще рано (ВИДЕО)

18.10.2016 (11:50)

За неделю ОРВИ в Закарпатье заболело 3105 человек

Рейтинг: 0

В детской поликлинике аншлаг! К педиатрам стоят очереди, пациенты обращаются с температурой, кашлем и насморком. Из-за сезонной болезни уже госпитализированы 130 человек, более сотни из них дети.За прошедшую неделю острыми респираторными инфекциями в Закарпатской области заболело 3105 человек, это на 38% больше, чем за предыдущий. Показатель заболеваемости составляет 250 человек на 100 тыс. населения, это на 8% ниже эпидемического порога.Подробности смотрите в видеосюжете: