Награбленное богатство Моторолы во время войны на Донбассе (ВИДЕО)

|Месячная зарплата боевика составляла 350 тысяч рублей (5,5 тыс долларов)
Месячная зарплата боевика составляла 350 тысяч рублей (5,5 тыс долларов)
Журналисты программы "Гроши" рассказали о количестве награбленного террористом "Моторолой", которого накануне ликвидировали в лифте собственного дома.
За время своей преступной деятельности на Донбассе террорист получил монополию на разграбление автосалонов Донецка. Кроме того боевик грабил лояльных к незаконной власти бизнесменом, благодаря чему заработал свою первую сотню тысяч долларов.
Кроме того, боевик замешан в распиле на металлолом донецкого аэропорта, а также попытках "подмять" под себя рынки и торговые центры Донецка.
Тело взорванного "Моторолы" - Жесть! (ВИДЕО, ФОТО)
Комментарии
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А сколько награбили парасенко, яйценюх, аваков, турчинов??? Они натянули украинцев по полные помидоры и своей пендосовской политикой насрали украинцам в тарелку,устроили бойню между украинцами.