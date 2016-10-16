Награбленное богатство Моторолы во время войны на Донбассе (ВИДЕО)

18.10.2016 (13:44)

Месячная зарплата боевика составляла 350 тысяч рублей (5,5 тыс долларов)

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Месячная зарплата боевика составляла 350 тысяч рублей (5,5 тыс долларов) Журналисты программы "Гроши" рассказали о количестве награбленного террористом "Моторолой", которого накануне ликвидировали в лифте собственного дома.За время своей преступной деятельности на Донбассе террорист получил монополию на разграбление автосалонов Донецка. Кроме того боевик грабил лояльных к незаконной власти бизнесменом, благодаря чему заработал свою первую сотню тысяч долларов.Кроме того, боевик замешан в распиле на металлолом донецкого аэропорта, а также попытках "подмять" под себя рынки и торговые центры Донецка.