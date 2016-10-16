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Награбленное богатство Моторолы во время войны на Донбассе (ВИДЕО)

18.10.2016 (13:44)
Месячная зарплата боевика составляла 350 тысяч рублей (5,5 тыс долларов)
Месячная зарплата боевика составляла 350 тысяч рублей (5,5 тыс долларов)
Месячная зарплата боевика составляла 350 тысяч рублей (5,5 тыс долларов) Журналисты программы "Гроши" рассказали о количестве награбленного террористом "Моторолой", которого накануне ликвидировали в лифте собственного дома.
За время своей преступной деятельности на Донбассе террорист получил монополию на разграбление автосалонов Донецка. Кроме того боевик грабил лояльных к незаконной власти бизнесменом, благодаря чему заработал свою первую сотню тысяч долларов.
Кроме того, боевик замешан в распиле на металлолом донецкого аэропорта, а также попытках "подмять" под себя рынки и торговые центры Донецка.

Тело взорванного "Моторолы" - Жесть! (ВИДЕО, ФОТО)
Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
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Комментарии

18.10.2016 (14:00) / 45

А сколько награбили парасенко, яйценюх, аваков, турчинов??? Они натянули украинцев по полные помидоры и своей пендосовской политикой насрали украинцам в тарелку,устроили бойню между украинцами.