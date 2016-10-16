Верховная Рада собралась отправлять "срочников" в зону АТО

18.10.2016 (15:39)

Депутаты также высказались за более строгий контроль над военкоматами

Депутаты также высказались за более строгий контроль над военкоматами

Верховная Рада принял в первом чтении законопроект №2985, который разрешает отправлять солдат-срочников в зону военного конфликта.

Замминистра обороны Украины Александр Дублян в своем выступлении в парламенте во вторник, 18 октября, заявил, что "в зоне АТО находятся исключительно контрактники, но теперь, поскольку армия переходит на контрактную основу, то в зону АТО можно будет оправить и срочников".

Депутаты также высказались за более строгий контроль над военкоматами, в которых процветает коррупция. Из-за этого планы по призыву и мобилизации зачастую остаются невыполненными.

Стоит отметить, что весной 2016 года пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай заявлял, что солдаты-срочники будут проходить службу исключительно за пределами зоны АТО.

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