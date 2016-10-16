В Саудовской Аравии за убийство казнили принца

19.10.2016 (07:11)

Для реализации наказания был издан королевский указ

В Саудовской Аравии привели в исполнение приговор в виде смертной казни по отношению к принцу Турки бин Сауд аль-Кабира.

Об этом сообщило министерство внутренних дел страны. Принц 3 года назад был признан судом виновным в убийстве молодого человека во время групповой драки на окраине Эр-Рияда.

Приговор принцу был подтвержден Верховным и Апелляционным судами Саудовской Аравии. Также для реализации наказания был издан королевский указ.

Отмечается, что семья жертвы отказалась от денежной компенсации и требовала торжества справедливости. По законам шариата, которые действуют в Саудовской Аравии, смертная казнь применяется к преступникам, обвиняемых в убийстве, контрабанде наркотиков, вооруженных ограблениях, изнасилованиях и богохульстве.

Как сообщалось, в начале февраля суд в Саудовской Аравии отменил смертный приговор палестинскому поэту и художнику, которого обвиняли в отречении от ислама. Смертная казнь была заменена на восьмилетний срок заключения и 800 ударам плетью.

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