"Пересечники" под прицелом : На владельцев авто с иностранной регистрацией готовятся облавы (ВИДЕО)
19.10.2016 (08:52)
Под раздачу попадут все авто, которые нарушили таможенный кодекс
Под раздачу попадут все транспортные средства, которые нарушили отечественный таможенный кодекс.
Фискальная служба готовится к всеукраинской рейда по отлову подобных нарушителей закона, - говорится в видеосюжете программы "Джедай".
Создаются совместные мобильные группы для отработки автодорог на предмет выявления и пресечения фактов нахождения на таможенной территории Украины автотранспорта с нарушением таможенного законодательства.