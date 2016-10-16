"Пересечники" под прицелом : На владельцев авто с иностранной регистрацией готовятся облавы (ВИДЕО)

19.10.2016 (08:52)

Под раздачу попадут все авто, которые нарушили таможенный кодекс

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Под раздачу попадут все транспортные средства, которые нарушили отечественный таможенный кодекс. Фискальная служба готовится к всеукраинской рейда по отлову подобных нарушителей закона, - говорится в видеосюжете программы "Джедай".Создаются совместные мобильные группы для отработки автодорог на предмет выявления и пресечения фактов нахождения на таможенной территории Украины автотранспорта с нарушением таможенного законодательства.