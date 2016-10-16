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"Пересечники" под прицелом : На владельцев авто с иностранной регистрацией готовятся облавы (ВИДЕО)

19.10.2016 (08:52)
Под раздачу попадут все авто, которые нарушили таможенный кодекс
Под раздачу попадут все авто, которые нарушили таможенный кодекс
Под раздачу попадут все транспортные средства, которые нарушили отечественный таможенный кодекс. Фискальная служба готовится к всеукраинской рейда по отлову подобных нарушителей закона, - говорится в видеосюжете программы "Джедай".
Создаются совместные мобильные группы для отработки автодорог на предмет выявления и пресечения фактов нахождения на таможенной территории Украины автотранспорта с нарушением таможенного законодательства.

В Украине стартовала охота на владельцев нерастаможенных авто из ЕС - отлавливают и штрафуют!
Интернет-издание
UA- Reporter.com
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