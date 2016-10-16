Убийство в Мукачево : На улице нашли труп с ножевыми ранениями (ФОТО)

19.10.2016 (10:59)

При осмотре трупа были обнаружены ножевые ранения в области шеи и грудной клетки

Информация о случае поступила в полицию в 08:00 часов утра.

Полиция сразу выехала на улицу 16 июля, где был найден труп неизвестного гражданина мужского пола в возрасте около 55-60 лет, худощавого телосложения.

Мужчина был одет в джинсы темного цвета, черную майку с белыми полосами, был прикрыт шерстяной кофтой.

При осмотре трупа были обнаружены ножевые ранения в области шеи и грудной клетки.

На месте работает следственно-оперативная группа с собаками, орудие убийства пока не найдено.

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