Убийство в Мукачево : На улице нашли труп с ножевыми ранениями (ФОТО)

|При осмотре трупа были обнаружены ножевые ранения в области шеи и грудной клетки
Информация о случае поступила в полицию в 08:00 часов утра.
Полиция сразу выехала на улицу 16 июля, где был найден труп неизвестного гражданина мужского пола в возрасте около 55-60 лет, худощавого телосложения.
Мужчина был одет в джинсы темного цвета, черную майку с белыми полосами, был прикрыт шерстяной кофтой.
При осмотре трупа были обнаружены ножевые ранения в области шеи и грудной клетки.
На месте работает следственно-оперативная группа с собаками, орудие убийства пока не найдено.
Вскоре ждите фото с места происшествия.
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