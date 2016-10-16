В Закарпатье на границе конфискованы очередные два атомобиля (ФОТО)

19.10.2016 (14:51)

Закарпатские пограничники изъяли авто у "перевозчиков" сигарет

Сегодня, около 7:00 утра в международном пункте пропуска «Тиса» Чопского отряда пограничники совместно с сотрудниками таможни задержали микроавтобус «Мерседес», в котором в специальном тайнике обнаружили 127 пачек сигарет. Управлял автомобилем гражданин Украины, который направлялся в Венгрию.

Так, во время углубленного осмотра, правоохранители под передним пассажирским сиденьем обнаружили специально изготовленный тайник в котором находились 127 пачек табачных изделий, отечественного производства, различных марок.



Сейчас сигареты стоимостью около 3 тыс. Гривен изъяты. Такая же участь постигла и микроавтобус «Мерседес» 2002 года выпуска, который оценили в более 190 тыс. гривен.

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Вчера пограничники Мукачевского отряда также пресекли попытку скрытого провоза через границу сигарет.

Направляясь через пункт пропуска «Солотвино» автомобилем «Дачиа», гражданка Румынии для пересечения границы избрал полосу движения «зеленый коридор». Однако, у пограничников возникли сомнения относительно возможного перемещения указанным лицом запрещенных предметов.

Сомнения подтвердились, когда во время совместного погранично-таможенного досмотра, состоялось срабатывания служебной собаки. Специально натренированная на выявление табачных изделий собака «Бади» указала на запасное колесо, в нем находилось 100 пачек сигарет марки "JIN LING" и 20 пачек сигарет марки "КENT".

Найденные табачные изделия были изъяты. Также румынка лишилась и своего авто, которое оценили почти в 64 000 гривен. Сумма оценки изъятых сигарет составила 1623 гривны.

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