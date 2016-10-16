Шокирующие подробности убийства в Мукачево : Неизвестные тянут тело без сознания на дамбу (ВИДЕО с камеры видеонаблюдения)

|Появилось эксклюзивное видео с камер наблюдения одной из улиц
Появилось эксклюзивное видео с камер наблюдения одной из улиц недалеко от места, где нашли труп мужчины.
Как видно на видео, двое неизвестных мужчин не спеша тянули третьего по дороге в сторону, наверное, набережной. Данное видео уже есть в распоряжении полиции, как видео доказательство.
Напомним, сегодня, в конце улицы 16 Июля, на дамбе набережной был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.
Мужчина был одет в джинсы темного цвета, черную майку с белыми полосами, был прикрыт шерстяной кофтой.
Убийство в Мукачево : На улице нашли труп с ножевыми ранениями (ФОТО)