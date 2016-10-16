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Шокирующие подробности убийства в Мукачево : Неизвестные тянут тело без сознания на дамбу (ВИДЕО с камеры видеонаблюдения)

19.10.2016 (15:39)
Появилось эксклюзивное видео с камер наблюдения одной из улиц
Появилось эксклюзивное видео с камер наблюдения одной из улиц
Появилось эксклюзивное видео с камер наблюдения одной из улиц недалеко от места, где нашли труп мужчины. Как видно на видео, двое неизвестных мужчин не спеша тянули третьего по дороге в сторону, наверное, набережной. Данное видео уже есть в распоряжении полиции, как видео доказательство.
Напомним, сегодня, в конце улицы 16 Июля, на дамбе набережной был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.
Мужчина был одет в джинсы темного цвета, черную майку с белыми полосами, был прикрыт шерстяной кофтой.

Убийство в Мукачево : На улице нашли труп с ножевыми ранениями (ФОТО)
Интернет-издание
UA- Reporter.com
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