На похороны Моторолы согнали всех бюджетников Донецка (ВИДЕО, ФОТО)

19.10.2016 (16:31)

В "ДНР" заявили, что похороны террориста посетили более 50 тысяч человек

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В "ДНР" заявили, что похороны террориста посетили более 50 тысяч человек. В оккупированном Донецке состоялась организованная боевиками траурная церемония прощания с террористом "ДНР" Арсеном Павловым, известным как "Моторола". По сообщению местных жителей и СМИ, на церемонию в принудительном порядке вывели сотрудников бюджетной сферы.Прощальная церемония была организована в холле здания театра оперы и балета им. А. Соловьяненко, и проходила в условиях повышенной безопасности. Очередь из желающих "проститься" с боевиком, растянулась от театра к гостинице "Донбасс палас". Накануне издание, ссылаясь на сообщения жителей оккупированного Донецка, сообщило, что руководство "ДНР" потребовало от местных бюджетников присутствия на церемонии похорон боевика.Указывается, что возле здания театра образовалась крупная очередь примерно из 3 – 5 тысяч человек, основная масса которых – люди пожилого возраста и молодежь. Когда процессия двинулась от театра к площади Ленина, людей подобрали специально заказанные автобусы. Гроб с телом Моторолы провезли по Донецку на лафете.По информации местного издания, по случаю траура в школах Донецка отменили занятия, а общественный транспорт долгое время был парализован из-за движения траурной процессии.В Донецке, при этом, развесили билборды с портретом убитого боевика, сопроводив его известным лозунгом Майдана "Герои не умирают".Как сообщает подконтрольное боевикам агентство "ДАН", ссылаясь на заявление так называемого "МВД ДНР", церемонию прощания с Моторолой посетили свыше 50 тысяч местных жителей.