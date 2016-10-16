Патрульные Мукачева задержали мужчин с ворованным байком и наркотиками (ФОТО)

19.10.2016 (18:48)

Мукачевские патрульные обнаружили у подозрительных мужчин наркотики

Вчера во время дневного патрулирования экипаж мукачевских патрульных заметил двух подозрительных лиц. Около 3 часов дня по бульвару Гойды мужчины толкали черный велосипед. В связи с увеличением велосипедных краж в районе полицейские решили остановить лиц и проверить происхождение байка.

Во время общения с полицейскими мужчины заметно нервничали, путались в высказываниях и не смогли объяснить происхождение двухколесного.

Через подозрительное поведение граждан патрульные решили провести их поверхностную проверку, в результате которой у одного из мужчин обнаружили шприц с кристаллическим веществом неизвестного происхождения, похожей на наркотическое.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу. До приезда следователей один из мужчин попытался убежать и избавиться шприца, однако патрульные остановили его, применив наручники. Вещественные доказательства изъяли следователи, которые будут заниматься делом дальше.

Напоминаем, за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или пересылка наркотических средств или их аналогов наступает ответственность согласно Уголовному кодексу Украины, которая наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Мукачевские патрульные задержали подозрительного мужчину с "дозой"