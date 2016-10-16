Куда поехать отдохнуть этой зимой в Украине? (ФОТО)

20.10.2016 (10:22)

Зимний отдых в Карпатах

Снег – это волшебное одеяло, в объятиях которого даже самые неказистые уголки этого мира становятся светлы и непорочно прекрасны. Время, когда земля засыпает под нежностью белого пуха, настало время зимнего отдыха. В этот период так хочется согреться чаем, костром и весельем.

Унестись в вихрь жизнерадостных празднеств, умчаться подальше от серых ненастных дней. Закружиться, в конце концов, в хороводе новогодней феерии. Но куда поехать зимой в Украине? В этот раз IGotoWorld.com поговорит с вами про отдых зимой 2017, как раз о таких волшебных уголках, где время останавливается, а сказка становится явью.





Духовный отдых зимой





Исцеляющие источники: к озеру Святой Анны

Январь – месяц насыщенный религиозными событиями. Ведь православные отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. Во время рождественских каникул многим хочется посетить святые места. Одно из мест паломничества – купальни в поселке Онишковцы. Тысячи людей отправляются сюда за исцелением. Даже зимой вода в источнике Святой Анны не замерзает: ее температура всегда +5 °C. Поблизости от купален находится знаменитая святыня – Свято-Успенская Почаевская лавра.

Как добраться: озеро находится в поселке Онишковцы, что в 30 км от Почаева (Тернопольская область).





К мощам святого Валентина: в Самбор

А вы знали, что мощи святого Валентина, того самого, который помогал соединиться любящим сердцам, находятся в Украине? Убедитесь сами – отправляйтесь в небольшой городок Самбор, что во Львовской области. В храме Рождества Пресвятой Богородицы их хранят уже более 250 лет. Самый людный день – 13 февраля, когда мощи святого, хранящиеся в хрустальном ковчеге, выносят для поклонения. Многие влюбленные пары приезжают на 14 февраля, чтобы укрепить свои чувства. А те, кто еще не нашел свою вторую половинку, просят у него заступничества.

Как добраться: от Львова до Самбора – 75 км, курсируют автобусы.





В колыбели украинского православия: экскурсия в Лавру

Рождество будет незабываемым, если на праздники вы побываете в духовной сокровищнице Украины. Крупнейший монастырь Восточной Европы и колыбель православия Киевской Руси – это Успенская Киево-Печерская лавра. Тысячи людей ежегодно приходят к святыне, чтобы помолиться и узреть ее чудеса. Здесь, в полумраке подземелий, на протяжении веков хранятся нетленные тела святых. Древние фрески и чудотворные иконы, множество церквей и целебных источников – все это предстанет перед взором во время экскурсии по Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику. На его территории множество уникальных музеев – например, Музей исторических драгоценностей Украины или Музей книги и книгопечатания Украины.

Цена вопроса: входной билет в заповедник – 20 грн. За посещение многих достопримечательностей на территории комплекса взимается дополнительная плата. Вход в Киево-Печерскую лавру, ее храмы, Ближние и Дальние пещеры свободный.

Как добраться: ближайшая станция метро – «Арсенальная». Далее можно сесть на троллейбус № 38 или автобус № 24. Выйти на остановке «Киево-Печерский заповедник». Или можно от метро пройти пешком 10–15 минут.





Время доставать лыжи: едем в Буковель

Говоря об отдыхе зимой в Украине, было бы кощунством не вспомнить о Буковеле. Ведь это курорт с наиболее развитой инфраструктурой, который за короткие сроки обрел небывалую популярность.

Более 60 трасс, 16 подъемников, фешенебельные отели, развлекательные центры… Кататься в Буковеле можно до апреля!

Как добраться: Буковель располагается в 110 км от Ивано-Франковска, возле села Поляница. Из областного центра до курорта регулярно курсируют маршрутки, можно взять такси. Кстати, из крупных городов Украины до Ивано-Франковска есть авиарейсы по специальной цене.





В гуцульском имении Святого Николая

Одно из самых удивительных приключений для детей во время зимнего отдыха – поездка в усадьбу Святого Николая. И декабрь – самое время, чтобы отправиться навстречу сказке. Чудотворец принимает гостей в небольшом украинском селе Пистынь, спрятавшемся в Национальном природном парке «Гуцульщина».

Святой Николай круглый год живет в просторной деревянной гуцульской хате, а 19 декабря запрягает свои сани. Ребятишек приглашает в светлицу и дарит подарки тем, кто хорошо вел себя в течение года. Есть здесь и любопытный музей новогодней и рождественской игрушки, где можно познакомиться с коллекцией елочных Дедов Морозов со всего мира.

Цена вопроса: зачастую сюда едут в двухдневный тур, цена – 1350 грн. Даты проведения тура: с 17 по 18 декабря 2016 и с 24 по 25 декабря 2016. В программу входят также другие экскурсионные объекты.

Как доехать: село Пистынь, где поселился «чудотворец», находится в 2 км от Косово. Сюда можно добраться автобусом Киев – Косов или Киев – Верховина. Или же поехать до Ивано-Франковска поездом, а дальше автобусом до Косова.





Этноотдых зимой





Радужные краски Петриковки

Световой день так скоротечен, а сумерки так быстро укрывают землю зимой. Когда небо затянуто серыми тучами, хочется разукрасить свою жизнь яркими красками. В этом помогут мастерицы из Петриковки. Это село – родина уникальной петриковской живописи. Так что самое время погрузиться в национальный колорит и взять мастер-класс по росписи. А затем заглянуть в историко-этнографический комплекс «Казацкая сотня» на улице Днепровой, 25.

Цена вопроса: входные билеты в музей петриковской росписи – 15 грн для детей, 20 грн для взрослых; мастер-класс по росписи – 30 грн для детей, 40 грн для взрослых.

Как добраться: в село Петриковка ходят автобусы из Днепропетровска. Также сюда возят экскурсии.





В вихре фееричных вертепов: «Шевченковский гай»

Ни одно Рождество и отдых зимой в Украине не обойдутся без народных гуляний, а народные гуляния – без веселых вертепов. А куда стоит ехать за самыми фееричными действами? Безусловно, во Львов! И лучше всего с рождественскими традициями знакомиться в этнографическом музее народной архитектуры и быта «Шевченковский гай». Это волшебный уголок, где можно бродить просто часами, любуясь деревянными церквями и самобытными постройками. На зимние праздники здесь все наполняется веселым гомоном вертепов, украинскими забавами, и, конечно же, колядками.

Цена вопроса: 20 грн, льготный – 10 грн.

Как добраться: доехать трамваями № 2, 7, 10. Также до остановки «Шевченковский гай» курсируют автобусы.





К казачьим корням: отдых на Хортице

Непобедимый казацкий дух до сих пор витает в этих краях. Остров Хортица – колыбель Запорожской Сечи, окруженная скалами и порогами. С историческим прошлым вас познакомит Музей истории запорожского казачества и историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь». Небольшой городок с аутентичными постройками, церковью, куренями. Вам покажут укрепления, оружие, пушки, предметы быта казаков… Из развлечений – конные спектакли, обучения украинским ремеслам, бои на саблях и множество других интересных вещей.

Цена вопроса: вход на остров бесплатный, билет в историко-культурный комплекс – 18 грн.

Как добраться: остров находится в Запорожье. Добраться до него можно через мост Преображенского или через Арочный мост, курсирует ряд городских маршруток.





Этнический колорит Бессарабии

Бессарабия интересна не только, когда степь укрыта зеленым ковром. Фрумушика-Нова – это подарок для души в любое время года и необычная идея, куда поехать в Украине зимой. Музейный комплекс расскажет о бессарабских традициях, а прогуливаясь по местным улочкам, вы узнаете все о быте народностей прошлых времен и их жизненном укладе.

Вас ждут прекрасные винные подвалы, овцеводческий комплекс, мини-зоопарк, знакомство с фазанами и фирменные блюда из ягненка и баранины. А еще здесь есть целый парк памятников СССР…

Цена вопроса: стоимость обзорной экскурсии – 40 грн, посещение винного подвала с дегустацией – 60 грн. Экскурсионный тур из Одессы стоит от 560 грн.

Как добраться: обычно сюда едут с экскурсией. Если вы решили ехать самостоятельно, приготовьтесь к тому, что дорога не из простых. Фрумушика-Нова находится в Тарутинском районе примерно в 200 км от Одессы, рядом с селами Староселье и Веселая Долина. Больше о визите в этнокомплекс можете узнать здесь.





Куда пойти зимой в Киеве и округе





Древний Киев

Зима по-княжески? Да легко! Грандиозная реконструкция древнего Киева – парк «Киевская Русь» поможет перенестись во времена князей и рыцарей. Средневековые фестивали и различные состязания, театрализованные действа и катание на санях, запряженных лошадьми. 19 декабря здесь откроется резиденция Святого Николая, а на следующий день гостей встретит сам Дед Мороз. В новогоднюю ночь всех жителей Древнего Киева ждет зимняя сказка с маскарадом и героями былин.

Цена вопроса: посещение новогодних мероприятий, в зависимости от даты приобретения билета, колеблется в пределах 75–150 грн.

Как добраться: парк «Киевская Русь» находится в 45 минутах езды от Киева, в Копачеве. Двигаться нужно по Новой Обуховской трассе. Маршрутки из Киева отправляются от метро «Выдубичи».





Зимний колорит Пирогова

Пожалуй, наибольшее количество народных праздников издавна приходилось на зиму. Еще бы, ведь в холода так хочется согреться теплом сердец! Не удивительно, что с давних пор до нас дошло множество традиций. И зимние празднества – самое время с ними знакомиться. Для этого идеально подойдет Пирогов – музей под открытым небом. Деревянные храмы, хаты 17–20 веков, целое поле мельниц-ветряков! Здесь можно провести весь день, осматривая старинные экспонаты. И даже прокатиться в конской упряжке. Чем не вариант, куда поехать зимой?

Цена вопроса: стоимость посещения – 40 грн, действуют скидки для детей.

Как добраться: от метро «Лыбедская» отправляется троллейбус № 11. Также к музею едут маршрутки от станций «Дружбы народов», «Лукьяновская», «Академгородок», Бессарабского рынка и Софийской площади.





Аутентичные празднества в «Украинском селе»

Хотите на праздники пожить в старинном селе? Тогда поезжайте в этнокомплекс «Украинское село», что в селе Бузовая. Здесь можно не только познакомиться с разными стилями украинского зодчества, но и поселиться в этноотеле, обставленном предметами народного быта. И конечно, узнать, как в старину жили наши предки, ведь на территории усадьбы собраны хаты из шести регионов Украины. «Изюминка» комплекса – действующий деревянный храм.

Цена вопроса: вход свободный, вход в хаты – 5 грн. Стоимость экскурсии – от 30 грн.

Как добраться: находится в селе Бузовая, в 15 км от Киева. От столичного метро «Святошин» автобусом до Николаевки – парк находится в 1,5 км от поворота.





В Пущу-Водицу на трамвайчике

А такой отдых в Украине зимой больше всего подойдет, наверное, влюбленным. Романтическое путешествие на столичном экскурсионном трамвайчике в заснеженную Пущу-Водицу – что может быть лучше на 14 февраля? Это необычное кафе на колесах умчит в мир сказочных пейзажей, укрытых синим инеем. Под мягкое постукивание колес можно согреться чашечкой кофе или глинтвейном, послушать романтические истории любви. Полюбоваться таинственным лесом, которым свое время восхищались Петр I и Екатерина II.

Цена вопроса: 150 грн/чел.

Как добраться: трамвайчик обычно отправляется от Контрактовой площади или от Оболони.





Зимняя сказка в средневековом замке Радомысль

Превратитесь на один день в героя средневековой сказки! Станьте владыками покоев в замке-музее «Радомысль». Это место, которое идеально подходит для новогодней ночи, романтического свидания или сказочного приключения. В этом замке оживают старинные легенды: вдруг вам посчастливится встретить добрую волшебницу! Вам предстоит ночь в келье или же в королевских покоях. А утром – великолепные пейзажи ландшафтного парка, остров любви и зимняя прогулка. Или можно сюда просто съездить на день с экскурсией.

Цена вопроса: экскурсия в музей в будние дни – 120 грн для взрослых, для детей – 70 грн. На выходных соответственно 150 грн и 70 грн.

Как добраться: от столичной станции метро «Житомирская» курсирует маршрутка до города Радомышль. Дорога займет 1,5–2 часа. Далее воспользуйтесь городской маршруткой № 2.





Таинственный мир тайги: Межреченский парк

Хочется быть поближе к дикой природе, но так, чтобы и не очень далеко от цивилизации? Всего полтора часа езды от Киева – и вы в настоящей тайге – Межреченском региональном ландшафтном парке. Это часть необъятного украинского Полесья, которое простирается в шести областях Украины. Чем интересна эта местность зимой? Здесь можно почувствовать себя следопытом, отправившись на экскурсию по следам диких зверей. А водятся и олени, и лоси, и рыси… После стоит согреться: заглянуть в музей традиционных лесных промыслов Полесья и попробовать местных настоек.

Как добраться: из Киева можно ехать по дороге Киев – Козелец – Остер, лучше своим авто. Или же дорогой Киев – Вышгород – Чернигов. Автобус отправляется от столичной автостанции Полесье. От остановки до парка – 3 км.





Уик-энд в аквапарке: отправляемся в Бровары

Зачем ехать в Бровары? За развлечениями! В этом небольшом городке, находящемся неподалеку от Киева, есть крупный развлекательный центр. Его главная «изюминка» – крытый аквапарк с прозрачной крышей и разнообразными аттракционами. Крутые витражи, волновые бассейны, джакузи, бар на воде… Если надоели водные развлечения – в этом же здании расположилась «Ледовая арена» – крупный ледово-спортивный комплекс. А если хочется адреналина, можно заглянуть в картинг-центр: участие в заезде могут принимать до 50 авто, а разгоняться – до 60 км/час!

Цена вопроса: посещение аквапарка – 170–180 грн, для детей скидки.

Как добраться: ехать из Киева, от станции метро «Лесная» маршруткой № 404.





Казацкий колорит «Мамаевой слободы»

Планируете зимний отдых в Украине? А как насчет рождественских праздников в настоящем казацком поселке? Такой этновариант вам предоставится в скансене «Мамаева слобода». Шинок, кузница, деревянная церковь, полковая казна и многое другое: здесь около сотни разных объектов, стилизованных под поселение 18 века. На большие праздники здесь проходят народные гуляния. Так, 7 декабря, на День Катерины, приглашают на гадания и казацкие развлечения, а 8 числа заработает резиденция Святого Николая.

Цена вопроса: стоимость посещения – 50 грн, есть скидки для льготников.

Как добраться: казацкое селение находится в Киеве. Доехать можно от станций метро «Петровка» или «Шулявская» троллейбусом № 27. Курсируют маршрутки № 201, 232, 427, 471, 433, 454.





Зимние пейзажи Полесского заповедника

А не отправиться ли на свидание с дикой природой? В Полесском заповеднике вы можете почувствовать себя настоящим следопытом. Лоси, рыси, зайцы, кабаны чувствуют себя здесь полновластными хозяевами. Можно идти по той же тропинке, где совсем недавно прошел волк, и даже наткнуться на остатки его добычи. Кроме охоты по следам, в этом затерянном мире множество интересного. Например, украинское Полесье бережно хранит память о древлянах, ранее населявших эту землю. Узнать больше можно в музее под открытым небом «Древлянское село».

Как добраться: экскурсии, как правило, организуют турфирмы. Если вы едете самостоятельно, то из Киева или Житомира следует доехать до Овруча, оттуда – до Селезовки. Но для этого желательно свое авто: общественный транспорт ездит редко. Заказать экскурсию можно здесь с пометкой *Хочу в Полесье.





Зимняя прогулка по старинному парку

Старинный парк «Александрия», что в Белой Церкви, с его знаменитым Китайским мостиком, романтическими руинами и могучими деревьями. Прогулка по нему в морозный день оставит яркие впечатления. А дальше можно оседлать вороного, отправившись в Жашковский конноспортивный комплекс, где разводят элитных скакунов.

Цена вопроса: стоимость входного билета в парк – 10 грн.

Как добраться: из Киева до Белой Церкви ходят электрички. Маршрутное такси отправляется от железнодорожного вокзала и станции метро «Лыбедская». По приезду в Белую церковь следует воспользоваться маршруткой № 13 и ехать до остановки «Пионерская».





Зимние туры и экскурсии





Волшебные замки

Помните волшебный замок из любимой всеми сказки о Щелкунчике? Сияющие залы со множеством свечек в серебряных люстрах, золоченые башенки, крошечные танцующие человечки… Перенестись в чарующий мир дворцов очень легко – достаточно отправиться в тур по Западной Украине. Здесь сохранилось множество средневековых замков. Дубенский, Луцкий, Збаражский замки, Вишневецкий дворцовый комплекс... Остается только от чистого сердца поверить в чудо и прислушаться, что же поведают старинные стены...

Как добраться: удобнее всего заказать экскурсию, но можно спланировать маршрут и передвигаться своим транспортом.





Мир новогодних чудес: фабрика елочных игрушек

Вы когда-нибудь видели, как из маленькой колбочки рождается сияющая игрушка? Нет? Тогда стоит непременно восполнить этот пробел! А заодно и погрузиться в чарующую атмосферу новогодних праздников, поехав на Клавдиевскую фабрику елочных игрушек. Кстати, вы можете не только увидеть, как на елочных игрушках оживают зимние пейзажи, но и пройти мастер-класс по росписи.

Цена вопроса: стоимость турэкскурсии – 90 грн. Для самостоятельных путешественников посещение фабрики – 40 грн. Мастер-класс – 50 грн.

Как добраться: по выходным от станции метро «Житомирская» (Киев) в Клавдиево-Тарасово отправляется автобус. Нужна предварительная запись. Также можно доехать маршруткой, которая едет от станции метро «Академгородок».





Париж по-украински: едем в Черновцы

Тем, кто оказывается в этом городе, кажется, что они вовсе не в Украине. Будто бы перенеслись в какую-то европейскую страну. Ну, хотя бы во Францию. И любуются архитектурными красотами старинного Парижа. И ничего странного в этом нет. Черновцам удалось сохранить потрясающие красоты – здания, возведенные еще во время Австро-Венгрии. Одной из самых примечательных построек является 135-летний Черновицкий национальный университет имени Ю. Федьковича.

Как добраться: доехать в Черновцы несложно – можно сесть на поезд или воспользоваться автобусом. Или же можно отправиться в экскурсионный тур.





Все о гетманах: экскурсия в Батурин

Все то, о чем мы читали в книгах по истории еще в школе, оживает, как только попадаешь в Батурин. Знаменитые украинские полководцы, великие гетманы некогда ступали именно по этим камням. Неведомые доселе детали раскрываются перед тем, кто попадает на экскурсию в историко-культурный заповедник «Гетманская столица». А как много напоминает в здешних краях о временах Богдана Хмельницкого… Из Киева можно взять экскурсию в Батурин за 490 грн.

Цена вопроса: комплексная экскурсия «Батурин исторический» стоит 60 грн. Можно выбрать для себя ряд музеев и дворцов, которые хотите посетить. Визит в каждый из них платный, в среднем, 10–30 грн.

Как добраться: поездом до станции Бахмач или Конотоп а далее автобусом или такси. Если вы добираетесь своим авто, следует выбрать трассу Киев – Гомель (М1), далее трассой Копти – Глухов.





Катаемся на санках и лепим горшки в Опошне

Об этом украинском селе знает вся Украина. Ведь керамика из Опошни славится издавна. Почему бы не устроить себе экскурсию выходного дня и не познакомиться со здешними гончарами? Вы сможете прикоснуться к волшебству гончарного искусства, взяв мастер-класс. Ну а кроме того, вы сможете увезти с собой яркие фотографии – в Национальном музее украинского гончарства больше 35 тысяч уникальных экспонатов!

Можно остановиться в хате, которая отапливается настоящей печью. Только представьте: после насыщенного дня на санках и разнообразных мастер-классов вы сидите у печи, где потрескивают дрова, наслаждаетесь вкусным ужином и делитесь впечатлениями! Чтобы заказать хату с печью, пишите сюда с пометкой *Хочу в Опошню.

Цена вопроса: стоимость экскурсии в музее – от 30 грн.

Как добраться: из Полтавы от автостанции № 1 или № 2 до Опошни едут автобусы. Если вы путешествуете на своем автомобиле, можно ехать через Полтаву и Диканьку или через Лубны и Миргород.





Отдых зимой возле воды





Бердянск – отдых у зимнего моря

Зима на море? А почему бы и нет! Обычно к побережью мы тянемся летом, понежиться на солнышке. Но полюбоваться холодными морскими пейзажами тоже не помешает. А в Бердянске прибрежная зона залива частенько замерзает, многие любят фотографироваться на фоне скованного льдом моря. Ну и не стоит забывать, что во время поездки в Бердянск нужно обязательно познакомиться с оригинальными скульптурами этого города, которыми он славится на всю Украину.

Как добраться: до Бердянска курсируют как автобусы, так и поезда из многих городов Украины.





Всегда новая Одесса

Есть города, которые прекрасны в любое время года. И «Жемчужина Черного моря» – как раз такой город. Одесса-мама ждет, несмотря ни на что. При чем сколько бы раз вы ни ездили в этот город, все равно вам таки будет чем себя занять. Если традиционные прогулки по Приморскому бульвару, Дерибасовской и любование Оперным театром уже прискучили, отправляйтесь на познавательные экскурсии. Например, можно узнать 100 тайн Французского бульвара, погрузиться в мир криминальной и литературной Одессы, устроить экскурсию по городским базарам. Или спуститься в катакомбы, в конце концов! Может, там погреетесь – зимой и летом температура в подземных лабиринтах одинакова. Ну и не забывайте о традиционных новогодних празднествах, которыми так гордится Одесса!

Цена вопроса: стоимость экскурсий порядка 120–200 грн.

Как добраться: зимой безопаснее будет доехать до Одессы поездом.





Зимняя рыбалка на Шацких озерах

Водоемы известных Шацких озер, конечно же, богаты на рыбу. Здесь вы узнаете самые что ни на есть особенности национальной украинской рыбалки! Можно арендовать коттедж у озера, ровно как и специальное снаряжение для рыбалки зимой. Местные и владельцы отелей уверяют, даже если улов будет мал, рыбой вас все равно накормят.

Кстати, при желании в этих краях можно полюбоваться Петропавловской церковью, посетить Зимненский Святогорский Успенский женский монастырь, увидеть радиотелескоп «Уран-3» и, конечно, самое романтичное место – остров на озере Свитязь.

Как добраться: можно ехать через Ковель, Луцк или Любомль. Отсюда курсируют автобусы, маршрутные такси и частный транспорт. Своим авто следует ехать по Варшавской трассе до города Любомль.





Зимний отдых в Карпатах





Косино: теплые воды фонтана-иллюзии

Зима – отличное время для того, чтобы погрузиться в теплые термальные воды. Самые оригинальные купальни Украины находятся в селе Косонь, в оздоровительном комплексе. Вода выливается на вас из гигантской кружки пива, чашки кофе, бутылки вина... А в главная «изюминка» – невероятный фонтан, как будто бы зависший в воздухе!

Вы не любите мороз и часто задаете себе вопрос: где отдохнуть в Украине зимой, чтобы не замерзнуть? Вам сюда. Температура в этих теплых джакузи всегда +41...+42 °С.

А еще в термальном комплексе работают 7 оригинальных саун: от соляной и до эвкалиптовой. Есть и ледяная пещера. Кстати, благодаря купальням можно не только разнообразить досуг, но и подлечиться: восстановить нервную систему, устранить проблемы с опорно-двигательным аппаратом, желудочно-кишечным трактом, сердечнососудистой деятельностью.

Цена вопроса: 3 часа 30 минут в термальном комплексе – 300 грн.

Как добраться: поездом до станции Косонь из Ужгорода, дальше – маршруткой или такси. Или же можно ехать автобусом из Берегово.





Джакузи по-карпатски: чаны в Лумшорах

Это село известно, наверно, всем: о чудодейственных чанах в Лумшорах слыхали многие. Оно стало первым, где туристов начали баловать невиданной экзотикой – купанием в чанах. Не удивительно, ведь именно в Лумшорах находится источник с минеральной сероводородной водой, которую издавна применяли для оздоровительных процедур. Если хотите просто расслабиться и не знаете, где отдохнуть зимой в Украине, вам в Лумшоры!

Чаны есть во многих домохозяйствах по всей стране.

Цена вопроса: 250–400 грн за час (на компанию).

Как добраться: поездом до Ужгорода или до станции Свалява. Также из Ужгорода в Лумшоры два раза в день курсируют маршрутки. А можно предпочесть экскурсионный тур с заездом в Лумшоры.





Зимняя сказка в Мукачево

Все-таки, что-то есть в этом городке сказочное. Аккуратные постройки, изысканная архитектура чем-то напоминают волшебные пряничные домики. Или нет, даже волшебные марципановые замки! Ежегодно в этот тихий городок приезжают туристы из самых разных стран. Замок Паланок, Медовый дом, Белый дом князей Ракоци… И не забудьте отведать эля в «Кельтском дворе» и зайти на эту ссылку, чтобы узнать о зимнем Мукачево больше.

Как добраться: курсируют поезда и автобусы. Также можно доехать до Ужгорода поездом, а оттуда – автобусом.

Куда стоит поехать в октябре в Украине? (ФОТО)