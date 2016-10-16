На трассе "Киев-Чоп" военный джип насмерть сбил женщину на зебре

20.10.2016 (15:25)

Военный возле Львова насмерть сбил женщину на переходе

Смертельное ДТП произошло сегодня, 20 октября, около 7:30 на трассе "Киев–Чоп", вблизи Львова, нацгвардеец на служебном авто сбил женщину на пешеходном переходе.

Как сообщили изданию в пресс-службе военной прокуратуры, за рулем внедорожника "Jeep" был военнослужащий по контракту одной из частей Нацгвардии во Львовской области, который на служебном авто ехал в направлении Львова.

По словам водителя, он ехал на зеленый свет светофора, в то же время муж погибшей женщины отметил, что не помнит на какой сигнал светофора они вышли на дорогу, сообщили в пресс-службе.

В результате наезда, женщина погибла на месте аварии. Представитель патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий отметила, что погибшей было 75 лет. За рулем автомобиля был 28-летний мужчина.

На месте ДТП работают правоохранители, следователи военной прокуратуры. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 415 УК.

На трассе Киев-Чоп фура влетела в жилой дом (ФОТО)