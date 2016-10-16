Нардепы одобрили нашумевший проект бюджета на 2017 год

20.10.2016 (18:47)

Бюджет-2017 принят в первом чтении

Верховная Рада, несмотря на бурные дискуссии, все-таки смогла принять в целом Ппостановление о выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год.

Нардепы раскритиковали документ, но голоса в первом чтении все-таки нашлись, от Кабмина теперь ждут правок к главной смете Украины.

"За" проголосовали 230 нардепов из 226 минимально необходимых. Таким образом, Бюджет-2017 был принят в первом чтении.

Рассмотрение такого постановления (№5000-П) является первым этапом прохождения законопроекта № 5000 о Госбюджете Украины на 2017 год. Принятие постановления в целом означает принятие бюджета первом чтении.

На вечернем заседании депутаты решили, что подготовленный Кабинетом министров документ пока не готов к принятию. Однако, по мнению парламентариев, проблемы можно будет решить при дальнейшей работе с документом, а сейчас важно запустить бюджетный процесс вовремя.

"Мы голосуем не за предложения Кабмина, а за предложения бюджетного комитета парламента к Кабинету министров", – подчеркнул спикер Верховной Рады Андрей Парубий перед голосованием.

Так, в целом комитет рекомендовал принять документ в первом чтении, после чего Кабинет министров в течение двух недель должен доработать Бюджет-2017 в соответствии с рекомендациями парламента и внести обновленный законопроект для рассмотрения во втором чтении.

Премьер-министр Украины Владмир Гройсман поблагодарил парламентариев за критику и призвал голосовать за бюджет. "Дайте правительству задание, и мы вовремя его отработаем", – пообещал Гройсман и подчеркнул, что озвученные нардепами проблемы нужно будет рассмотреть при подготовке документа ко второму чтению.

Гройсман особо отметил, что бюджет с 2006 года не принимался вовремя. Кстати, именно 20 октября по закону является крайним сроком для рассмотрения бюджета в первом чтении.

Добавим, правительство рассчитывает на принятие госбюджета до 1 декабря.

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