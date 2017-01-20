В Ужгороде почтили 60-ю годовщину венгерской революции 1956-го года (ФОТО)

20.10.2016 (21:26)

Чествование проходило возле памятного знака 1956-м году на пл. Почтовой

Сегодня в Ужгороде состоялись торжества по случаю 60-й годовщины революции и борьбы за свободу 1956 года в Венгрии.

В торжествах приняли участие руководство Закарпатской области, депутаты, представители закарпатских венгерских организаций, журналисты, студенты и учащиеся венгроязычных учебных заведений Закарпатья, представители Генеральных консульств Венгрии в Ужгороде и Берегово.

Чествование проходило возле памятного знака 1956-м году на пл. Почтовой поблизости «Совиного гнезда».

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