На Закарпатье в лобовую сошлись два "Спринтера" (ФОТО)

21.11.2016 (09:15)

На автодороге «Мукачево-Львов» столкнулись два микроавтобуса

В воскресенье утром на автодороге «Мукачево-Рогатин-Львов» вблизи села Доробратово Иршавского района произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Столкнулись два микроавтобуса «Мерседес-Спринтер»

На место происшествия выезжала группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группа Иршавского отделение полиции.

Правоохранители установили, что автомобиль марки «Мерседес-Спринтер», за рулем которого находился 50-летний водитель с.Сильце, ехал в направлении Иршава. Близ села Доробратово, не выбрав безопасную скорость движения, водитель допустил столкновение с другим автомобилем марки «Мерседес-Спринтер». За рулем последнего находился 53-летний житель с.Олешник Виноградовского района.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители данных автомобилей и одна пассажирка получили травмы различной тяжести, сообщили в полиции области.

По данному факту полиция начала уголовное производство. Следователи выясняют причину и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Автомобили помещены на спецплощадку Иршавского отделения полиции.

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