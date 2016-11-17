Проверьте родословную : Банки Швейцарии ищут наследников миллиардов

21.11.2016 (11:28)

Владельцы не приходят за своими деньгами уже более полувека

Знаменитые на весь мир банковские учреждения Швейцарии озабочены необычной проблемой: в них скопились сотни счетов, владельцы которых не приходили за своими деньгами уже более полувека.

Между тем, суммы на них составляют от 500 швейцарских франков (минимальный размер, при котором банк по закону обязан опубликовать сведения о невостребованном вкладе) до нескольких миллиардов долларов.

Их готовы отдать законным наследникам, если, разумеется, таковые заявят о себе и подтвердят свое родство с умершими вкладчиками.

Соответствующий закон был принят швейцарским парламентом и вступил в силу с 1 января 2015 года. Он предусматривает, что, если клиент не выходит на связь с банком в течение 10 лет, а еще 50 лет после этого его вклад находится в состоянии покоя, информация о заброшенном счете публикуется для поиска наследников. С этой целью швейцарским правительством был создан специальный сайт dormantaccounts.ch, на котором любой желающий может проверить, не имел ли кто-либо из его предков 60 и более лет назад счета в одном из банков страны. На сегодня только списки невостребованных вкладов составляют уже 197 страниц!

Находить своих предков, возможно, оставивших вам наследство в швейцарском банке, необходимо через специальную форму поиска — например, по фамилии (в английской, немецкой или французской транскрипции). Также можно просмотреть все списки невостребованных счетов вручную. Если вы считаете, что имеете право на деньги, находящиеся на каком-либо из них, необходимо просто кликнуть мышкой по этой записи и заполнить соответствующую форму.

Швейцарские банкиры настоятельно рекомендуют относиться к данной процедуре максимально внимательно и по возможности ввести все известные вам данные — не только имя возможного наследодателя, но его место жительства, профессию, другие сведения. Разумеется, у вас потребуют и документы — как удостоверяющие личность, так и подтверждающие родство с владельцем счета. И, если все сведения подтвердятся — деньги обязательно отдадут.

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