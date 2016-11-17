ДТП под Ужгородом: Микроавтобус сбил насмерть пешехода (ФОТО)

22.11.2016 (11:07)

Возле Ужгорода микроавтобус сбил насмерть человека

Сотрудники Ужгородского отделения полиции устанавливают все обстоятельства аварии в селе Минай, в результате которой погиб человек.

Вчера, 21 ноября, на въезде в Ужгород автомобиль марки «Mercedes Vito» чешской регистрации сбил на пешеходном переходе человека, потерпевший скончался на месте происшествия. Следственно-оперативная группа Ужгородского отделения полиции установила, что водителем автомобиля был 34-летний житель Ужгорода. Объяснить почему он не заметил пешехода, который пересекал дорогу на «зебре», водитель не смог.

Полиция устанавливает все обстоятельства этой аварии и личность погибшего. Водителя образованных, алкоголя в его крови не обнаружено. Автомобиль помещен на спецплощадку Ужгородского отделения полиции.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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