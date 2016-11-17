C 1 декабря украинцы вдруг начнут... богатеть

22.11.2016 (18:12)

С 1 декабря установлены новые размеры прожиточного минимума

С 1 декабря 2016 в соответствии с Законом Украины от 25.12.2015 №928 “О Государственном бюджете Украины на 2016 год” установлены размеры прожиточного минимума, в частности:

– На одного человека в расчете на месяц – 1544 грн .;

– Для лиц, утративших трудоспособность – 1247 грн.

Исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 1247,00 грн., будут увеличены:

– Минимальные размеры пенсии по возрасту (при наличии страхового стажа 20 лет для женщин, 25 лет для мужчин – для пенсий назначенных до 01.10.2011, 30 лет для женщин, 35 лет для мужчин – для пенсий, назначенных после 01.10.2011)

– Минимальные размеры пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца;

– Размеры надбавок и повышений, которые зависят от размера прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;

– Минимальные размеры пенсионных выплат шахтерам, инвалидам войны, участникам боевых действий, инвалидам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Исходя из размера прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц в размере – 1544,00 грн., производится перерасчет надбавок лицам, имеющим статус “Почетный донор СССР”, “Почетный донор Украины”. Размер надбавки увеличится с 139,90 грн. (1399,00 * 10%) до 154,40 грн. (1544,00 * 10%).

Выплата пенсий работающим пенсионерам производится в размере 85 процентов назначенного размера, но не менее 150 процентов прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, с 01.12.2016 – 1870,50 грн. (1247 * 150%).

Исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 01.12.2016 – 1247,00 грн. не проводится перерасчет:

– Работающим пенсионерам в части доплаты до минимального размера пенсии и доплаты за сверхнормативный стаж;

– Повышение лицам, имеющим статус “ребенок войны”, в соответствии с Законом Украины “О социальной защите детей войны”;

– Дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью и компенсационной выплаты за потерю кормильца в соответствии с Законом Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы”.

Кроме того, пересматривается размер ежемесячной государственной адресной помощи, предусмотренной постановлением Кабинета Министров Украины от 26.03.2008 №265 “Некоторые вопросы пенсионного обеспечения граждан”, если получатели пенсий не являются инвалидами, детьми-инвалидами и не получают пенсию в случае потери кормильца.

Также, увеличится размер пенсионной выплаты в случаях, когда:

– Размер повышения перечисленного размера пенсии меньше возможной текущей индексации в месяце перерасчета. В этом случае устанавливается фиксированная индексация, которая определяется как разница между возможной текущей индексацией и суммой повышения пенсии – размер повышения перечисленного размера пенсии меньше размера фиксированной индексации, установленной в 01.12.2016 года.

Налог на доходы физических лиц и военного сбора проводится с суммы пенсионных выплат или ежемесячного денежного содержания, размер которых превышает десять размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в расчете на месяц), установленного на 1 января отчетного налогового года, – в части такого превышения. Начиная с 1 июля 2016 года, налогообложение пенсий осуществляется в части превышения более 10740 грн.

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