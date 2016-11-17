В Китае на подпольной фабрике дети работали по 19 часов в сутки (ВИДЕО)

23.11.2016 (07:18)

Дети на фабриках по пошиву одежды работают по 28 дней в месяц

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Дети на фабриках по пошиву одежды работают по 28 дней в месяц в грязных помещениях, у них отбирают документы, чтобы они не сбежали В Китае задержан бригадир одной из фабрик по производству одежды. Его обвиняют в том, что он нанимал детей и заставлял их работать по 19 часов в сутки, сообщает BBC.На фабрике под прикрытием работал журналист. По его информации, нанимали детей 13 лет. Они были вынуждены работать в грязных и темных помещениях.Рабочий день детей начинается в 07:30. Они работают до тех пор, пока не выполнят дневную норму в несколько сотен изделий. Их рабочий день может заканчиваться и в 03:00, а в месяц они работают по 28 дней.Один из хозяев фабрики рассказал, что его рабочих ему "продали" за 1000-3000 юаней ($145-435). От еще одного владельца стало известно, что дети работают без контракта.У детей отбирают документы и мобильные телефоны, чтобы они не смогли сбежать. Власти города начали расследование деятельности мастерских по пошиву одежды.