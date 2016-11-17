В Ужгороде запретили ловить рыбу и ходить по льду

23.11.2016 (13:16)

Ходить польду и ловить рыбу на Уже запретили

В зимний период на водных объектах несоблюдение правил безопасности часто становится причиной гибели и травматизма людей.

Для предупреждения несчастных случаев на воде в зимний период, исполком городского совета сегодня на заседании принял решение, запрещающее:

- Выход на лед, передвижения и катания на льду на деривационного канале, реке Уж в пределах города, водоемах на ул. Загорский, ул. Чурговича, в парке "Победы" (озеро возле СШ № 15), на Радваньска карьере;

- Подледный лов рыбы на участке Ужа в районе пешеходного моста "Боздоский" вверх по течению 200 м и вниз по течению 300 м.

Департамент городского хозяйства и ОАО "Закарпатьеоблэнерго" к 05.12.16 г.. Должны оборудовать указанные места щитами о запрете выхода на лед, передвижения, катания на льду и подледного лова рыбы. С целью недопущения несчастных случаев необходимо также приблизить наряды патрульной службы в водные объекты, организовать проведение в учебных заведениях города уроков по правилам поведения на водных объектах в зимний период в соответствии с программой "Безопасность жизнедеятельности человека", принять соответствующие меры по недопущению выхода учеников к водным объектам, расположенных возле учебных заведений города.

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