В Ужгороде установят памятник жертвам голодоморов

24.11.2016 (13:06)

26 ноября в Ужгороде почтят память жертв голодоморов

В субботу, 26 ноября, в Ужгороде заложат и освятят краеугольный камень под будущий памятник жертвам голодоморов в Украине, сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА.

В областном центре Закарпатья в ежегодный национальный День памяти жертв голодоморов состоится траурное шествие с участием представителей органов власти, религиозных организаций, свидетелей голодомора и молодежи.

Вечером же на Театральной площади закарпатцы присоединятся к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу памяти".

Напомним, в сентябре В Ужгороде открыли мемориал жертвам Холокоста (ФОТО)