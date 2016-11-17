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В Ужгороде установят памятник жертвам голодоморов

24.11.2016 (13:06)
26 ноября в Ужгороде почтят память жертв голодоморов
26 ноября в Ужгороде почтят память жертв голодоморов

В субботу, 26 ноября, в Ужгороде заложат и освятят краеугольный камень под будущий памятник жертвам голодоморов в Украине, сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА.

В областном центре Закарпатья в ежегодный национальный День памяти жертв голодоморов состоится траурное шествие с участием представителей органов власти, религиозных организаций, свидетелей голодомора и молодежи.

Вечером же на Театральной площади закарпатцы присоединятся к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу памяти".

Напомним, в сентябре В Ужгороде открыли мемориал жертвам Холокоста (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

24.11.2016 (16:20) / Виктор г. Калуга

озвучу сразу две позиции: !.-я Российскому военному кораблю к хохлобарже не стоило приближаться на 100 миль, а не то что её брать на буксир, этиж говнюки её затопят а сами обвинят Россию, даже если это не провокация всё одно не стоило спасать потому как законы физики не рушимы - "оно" не тонет! 2-я тряпку, что спали в Москве именуемой прапором незалежной спалили провокаторы спецслужб Украины, нам это не надо, нам половых ковриков жовтоблакитных хватает и унитазов с тотже колер со Свиноликим на месте слива с открытой пастью!

24.11.2016 (15:43) / я сделан в савке

- А что имел в виду Путин, когда сказал: " У нас даже с набором в армию скоро будут проблемы"?
- Чтобы вам было понятнее, скажу по-простому - "Ихтамнеты" заканчиваются.

24.11.2016 (15:40) / ПЕДИК ВОВКА ПУТИН

Вы до сих пор не верите в теорию Дарвина о происхождении человека от обезьяны? Очень зря - настоятельно рекомендую посмотреть заседание Думы!

24.11.2016 (15:33) / я сделан в СССР

Никогда для меня не будет Украинский народ врагом. Как и для сотен миллионов Россиян.Время всё расставит по своим местам.А те кто эту вражду и мерзость затеял,те сами останутся мерзостью в вечности.

24.11.2016 (15:32) / ПЕДИК ВОВКА ПУТИН

Объясните, в конце то концов, Путину, который рвется с оружием защищать русскоязычных на постсоветском пространстве!!!

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ УКРАИНЦЫ, ГРУЗИНЫ, ПРИБАЛТИЙЦЫ... РАЗГОВАРИВАЮТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ НЕ ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЯТ РОССИЮ, А ПОТОМУ ЧТО В СОВКОВЫХ ШКОЛАХ ГДЕ ОНИ УЧИЛИСЬ, ПРОСТО НЕ БЫЛО ВЫБОРА КАКОЙ ЯЗЫК УЧИТЬ!!!

24.11.2016 (15:38) / 45

Дундук ти хлопчику. Насколько известно в Ужгороде в СССР были школы с преподаванием на русском, украинском и венгерском языках. И выбор был.

24.11.2016 (15:19) / ПЕДИК ВОВКА ПУТИН

Кто сказал, что Россия и ИГИЛ - братья ?!
Пусть докажет, коль точно в этом уверен.
Говорю вам: ИГИЛ - ребёнок, Россия - мать его,
И потому "ребёнок" так для своей "матери" ценен.

(В.В.Пух#йловский)

24.11.2016 (15:28) / Министерство правды Украины

Печеньки действуют по всей программе.

24.11.2016 (15:14) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

Дорожная карта по безвизу для хохлов - "Шлях шлюх"

24.11.2016 (14:45) / Читатeль

Сейчас на росии голодомор, кацап-раб на ягеле и водке протянет))

24.11.2016 (15:11) / ПЕДИК ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Чья б мычала а ты галицкий помойный петух вонял бы молча чмошник.

24.11.2016 (14:58) / 12345

Утром в четверг,24 ноября,российский противолодочный корабль«Вице-адмирал Кулаков»получил сигнал бедствия от украинского рыболовецкого судна«097»,на борту которого находились семь граждан Украины.Как оказалось,украинский корабль потерял ход еще 21 ноября и дрейфовал двое суток.Противолодочный корабль«Вице-адмирал Кулаков»взял на буксир и транспортирует дрейфовавшее рыболовецкое судно Украины к острову Крит.Это было сделано «по просьбе капитана»судна.**А такие дурики,как ты Читатель никогда бы не помогли российским морякам...

24.11.2016 (15:02) / Министерство правды Украины

Мария Захарова,отметив эту новость на своей страничке в соцсети,написала,что ее часто спрашивают:в чем суть,особенность России."А вот в чем:два дня назад спецслужбы Украины незаконно выкрали двух российских военнослужащих,а сегодня российские военнослужащие спасают украинских моряков"—пишет Захарова.Некоторые пользователи,комментируя эти слова представителя МИД РФ,отмечают,что контексте медийного противостояния с Россией будет неудивительно вскоре прочесть в украинских СМИ новость о том,что это украинские рыбаки спасли российских военных ....

24.11.2016 (15:06) / Министерство правды Украины

......."Ну и скоро смотрим интервью с украинскими моряками с рассказом о том, как они двое суток убегали от российского военного корабля, а тот гонялся за ними по всему Средиземному морю и орал: "Всем стоять. Идет операция спасения". Так и было. Не верите? Спросите пендосовского Кирби".

24.11.2016 (15:05) / Министерство правды Украины

......."Ну и скоро смотрим интервью с украинскими моряками с рассказом о том, как они двое суток убегали от российского военного корабля, а тот гонялся за ними по всему Средиземному морю и орал: "Всем стоять. Идет операция спасения". Так и было. Не верите? Спросите пендосовского Кирби".

24.11.2016 (15:04) / Министерство правды Украины

......."Ну и скоро смотрим интервью с украинскими моряками с рассказом о том, как они двое суток убегали от российского военного корабля, а тот гонялся за ними по всему Средиземному морю и орал: "Всем стоять. Идет операция спасения". Так и было. Не верите? Спросите пендосовского Кирби".

24.11.2016 (15:04) / Министерство правды Украины

......."Ну и скоро смотрим интервью с украинскими моряками с рассказом о том, как они двое суток убегали от российского военного корабля, а тот гонялся за ними по всему Средиземному морю и орал: "Всем стоять. Идет операция спасения". Так и было. Не верите? Спросите пендосовского Кирби".calle

24.11.2016 (15:02) / Министерство правды Украины

Мария Захарова,отметив эту новость на своей страничке в соцсети,написала,что ее часто спрашивают:в чем суть,особенность России."А вот в чем:два дня назад спецслужбы Украины незаконно выкрали двух российских военнослужащих,а сегодня российские военнослужащие спасают украинских моряков"—пишет Захарова.Некоторые пользователи,комментируя эти слова представителя МИД РФ,отмечают,что контексте медийного противостояния с Россией будет неудивительно вскоре прочесть в украинских СМИ новость о том,что это украинские рыбаки спасли российских военных ....

24.11.2016 (14:57) / 12345

Утром в четверг,24 ноября,российский противолодочный корабль«Вице-адмирал Кулаков»получил сигнал бедствия от украинского рыболовецкого судна«097»,на борту которого находились семь граждан Украины.Как оказалось,украинский корабль потерял ход еще 21 ноября и дрейфовал двое суток.Противолодочный корабль«Вице-адмирал Кулаков»взял на буксир и транспортирует дрейфовавшее рыболовецкое судно Украины к острову Крит.Это было сделано «по просьбе капитана»судна.**А такие дурики,как ты Читатель никогда бы не помогли российским морякам...

24.11.2016 (13:47) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

В субботу, 26 ноября, в Ужгороде заложат и освятят краеугольный камень под памятник будущим жертвам голодоморов в украине, сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА.
В администрации Главкаша в честь голодомора будет дан торжественный обед.

24.11.2016 (13:36) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

Памятник трехлетию геноцида народа бывшей украины ЖИДАМИ ПО НОВОМУ.