Полиция Мукачево просит откликнуться свидетелей ночного ДТП

24.11.2016 (15:00)

В Мукачево авто сбило женщину, водитель скрылся

Правоохранители разыскивают водителя, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

23 ноября, ночью в Мукачево, водитель неустановленном автомобиле совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После ДТП водитель авто с места уехал.

Работники полиции обращаются с просьбой к гражданам, которые могли стать свидетелями ДТП, помочь установить марку и номерной знак автомобиля. Звоните «102», сообщил Отдел управления превентивной деятельности ГУ ЧП в Закарпатской области.

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