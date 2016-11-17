В Ужгороде восстановили уникальные солнечные часы 18 века (ВИДЕО)

24.11.2016 (17:39)

Солнечные часы в Ужгороде

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Особенные часы можно увидеть в Ужгороде. Гномон, или солнечные часы, на весь район - и расположен на фасаде греко-католического Кафедрального собора, - во внутреннем дворике. Нарисовали его еще в XVIII веке, но позже - ценную достопримечательность потеряли - солнечные часы закрасили вр времена СССР.Четыре года назад изображение снова восстановили. Над реставрацией работали художники, астрономы и географы. Чтобы часы показывали точное время, когда на него падает солнце - проводили специальные расчеты.Подробности смотрите в видео: