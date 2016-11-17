На Закарпатье "Skoda" влетела в опору моста, погибла 18-летняя девушка (ФОТО)

25.11.2016 (11:57)

В трагическом ДТП на Закарпатье погибла девушка

Сегодня ночью произошло ДТП с трагическими последствиями на автодороге "Мукачево-Рогатин" в пгт.Ясиня Раховского района. Около половины первого часа ночи автомобиль «Шкода Йети», за рулем которого находилась 21-летняя жительница Львова, столкнулся на скорости с металлической опорой автомобильного моста.

В результате столкновения погибла 18-летняя пассажирка, жительница Ясиня, которая сидела на заднем сидении. В больнице с травмами различной степени тяжести оказалась сама женщина-водитель и двое пассажиров в возрасте 21 и 25 лет.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее человеческие жертвы, полиция начала уголовное производство. Машину задержали на спец площадку. У водителя взята кровь на определение состояния алкогольного опьянения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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