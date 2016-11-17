В Ужгороде провели уникальную операцию на сердце (ВИДЕО)

|Операция длилась более 5-ти часов
В областном центре Закарпатья впервые провели сложнейшую операцию на сердце, которую в Украине делают всего 2-3 раза в год.
У пациентки был сужен артериальный клапан с осложнениями. Кольцо клапана, который выходит из левого желудочка - узковатый. Обячно с таким диагнозом закарпатцев отправляли на операции, в основном, за границу.
Чтобы хирургическое вмешательство прошло без осложнений, в Ужгород пригласили профессора-хирурга из Австрии. Альфред Кохер руководит отделением клапанной хирургии в больнице Вены, которая является крупнейшей в Европе по количеству коек. С нашим оборудованием и под наблюдением профессора ужгородским врачам таки удалось расширить тракт левого желудочка. Операция длилась более 5-ти часов.
Подробности смотрите в видеосюжете:
На Закарпатье детям будут проводить сложные операции (ВИДЕО)