В Ужгороде провели уникальную операцию на сердце (ВИДЕО)

25.11.2016 (12:34)

Операция длилась более 5-ти часов

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В областном центре Закарпатья впервые провели сложнейшую операцию на сердце, которую в Украине делают всего 2-3 раза в год.У пациентки был сужен артериальный клапан с осложнениями. Кольцо клапана, который выходит из левого желудочка - узковатый. Обячно с таким диагнозом закарпатцев отправляли на операции, в основном, за границу.Чтобы хирургическое вмешательство прошло без осложнений, в Ужгород пригласили профессора-хирурга из Австрии. Альфред Кохер руководит отделением клапанной хирургии в больнице Вены, которая является крупнейшей в Европе по количеству коек. С нашим оборудованием и под наблюдением профессора ужгородским врачам таки удалось расширить тракт левого желудочка. Операция длилась более 5-ти часов.Подробности смотрите в видеосюжете: