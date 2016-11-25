Жизнь во всем мире улучшается, за исключением четырех стран

25.11.2016 (21:20)

Лидером в рейтинге стран с резким обнищанием граждан оказалась Аргентина

Credit Suisse привел новые данные по состоянию жителей всех стран в период с середины прошлого года по середину 2016 года.

В обнародованном отчете говорится о том, что благосостояние граждан увеличилось почти на полтора процента, и только в четырех государствах зафиксировано резкое падение уровня жизни. В общей сложности, состояние граждан увеличилось до 256 триллионов долларов. Однако четыре страны показали отрицательные цифры и «лидером» в рейтинге стран с резким обнищанием граждан оказалась Аргентина – в этом государстве люди стали беднее сразу на 27 процентов. Украина идет на втором месте этого антирейтинга с 18,5 процентов (падение состояния населения). Тройку антилидеров замыкает Россия – минус 15 процентов, а на четвертом месте, как ни странно, оказалась Великобритания с десятипроцентным падением.

По оценкам аналитиков, падение благосостояния в Великобритании спровоцировали результаты референдума. Кроме того, большие потери богатств также были зафиксированы и в других государствах – среди лидеров по уменьшению капитала стали Тайвань, Италия, Швейцария, Мексика и Китай.

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