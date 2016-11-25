Венгрия готова подавать питьевую воду в Закарпатье

26.11.2016 (09:41)

50% питьевой воды в Закарпатье не пригодна к употреблению

По информации венгерских СМИ, Венгрия обеспечит питьевой водой закарпатский город Чоп, подав качественную питьевую воду со своей территории. Проблема обеспечения водой в пограничном городке длится уже десятилетиями.

Согласно экспертизы венгерских экологов от 40-50% питьевой воды в Закарпатье не пригодна к употреблению. Также большой проблемой для населенных пунктов области есть большие потери воды во-время транспортировки, около 50% ее теряется из-за изношенности труб. Венгры предлагают задействовать европейские институты, для решения этой проблемы, которая актуальна не только в Чопе, а и окружающих селах.

Чопе периодически сидит без воды, на ремонты денег нет (ВИДЕО)