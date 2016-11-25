Зверское убийство : Мужчину забили насмерть и подожгли подростки (ВИДЕО)

|Причина смерти - черепно-мозговая травма
Вчера, 25 ноября, троих подростков Саратского района Одесской области задержали по подозрению в убийстве 27-летнего односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управление полиции.
Тело убитого обнаружили в поле возле села Новая Плахтеевка. Причина смерти - черепно-мозговая травма.
Парни признались, что в день убийства выпивали вместе со старшим приятелем. Возникла ссора. Молодые люди побили мужчину, а когда он упал на землю, самый старший стал наносить удары молотком по голове. В надежде скрыть преступление, подростки взяли мотоцикл, положили в прицеп труп и повезли за село. Там тело облили дизельным топливом и подожгли.
Отметим, что убийцам всего 16, 17 и 18 лет.
Юным преступникам грозит лишение свободы на срок от 10-15 лет до пожизненного.
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