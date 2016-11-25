Землю ожидает мощнейшая магнитная буря

26.11.2016 (11:25)

На Землю обрушиться самая сильная магнитная буря за весь год

Особо чувствительным к геомагнитным явлениям медики советуют соблюдать несложные правила, на Землю обрушиться самая сильная магнитная буря за весь год.

Об этом сообщили в NASA. В Национальном космическом агентстве США уточнили, что специалистам пока не удалось определить степень мощности влияния «ветров», направленных с Солнца в сторону Земли, однако они считают, что именно в этот период на планете будут фиксироваться геомагнитные возмущения. Особо чувствительным к геомагнитным явлениям медики советуют соблюдать некоторые правила. Так, по данным BBC, накануне “шторма“ стоит выпить таблетку аспирина.

Сделать это лучше всего вечером, поскольку из-за изменений магнитного поля Земли кровь человека густеет, что может повлечь за собой кислородное голодание. В неблагоприятный период важно правильно питаться, по возможности отказываясь от сладкого, острого и жирного. Курильщикам стоит сократить количество выкуриваемых сигарет, при этом полностью отказавшись от употребления алкоголя. На протяжении дня необходимо найти хотя бы немного времени на отдых, а перед сном лучше ничего не есть.

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