Что Ванга советовала держать дома для удачи и счастья

26.11.2016 (18:33)

Эти 22 предмета ВАНГА советовала иметь дома

Эти 22 предмета ВАНГА советовала иметь дома. И тогда удача и счастье не пройдут стороной.

МЕД

Ванга говорила: «Мед в доме — достаток в доме. Издавна существует поверье, что особенно любят баловаться медом домовые. Это такие невидимые существа, которые охраняют покой и уют в вашем доме.

ПОДКОВА У ВХОДА НА СЧАСТЬЕ



Первый предмет, который Ванга мудрая назвала, был подкова. Сказала она: «Держи подкову у входа на счастье, и удача в твой дом дорогу найдет, удача всегда на коне, а коню известно, что нужно, — подкова».

ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА И ВЕРБА



Знаменитая баба Ванга говорила: «Пальму из зернышка вырасти. Пусть она тебя защищает и дом твой оберегает, а Христа славит всегда. А вербу храни в дому своем из год в год, из года в год. Она благость принесет, богатство и успех во всех делах твоих притянет.

Первейший твой друг и помощник». Посадите финик и пусть вырастет пальма. Считается, что финиковая пальма — священное растение, приносящее очищение в дом, способствующее распространению благости и чистоты, отпугивающее разнообразную нечисть.

МЫЛО

Про мыло Ванга говорила:«Вы сейчас живете быстро, боитесь чего-то не успеть, и сущность вещей воспринимаете поверхностно. Вам жалко потратить несколько минут на то, чтобы подумать о сущности вещей, которые вы так часто используете в повседневной жизни. Мыло вы используете только для физического очищения, хотя на самом деле оно может дать вам гораздо больше. Простое мыло обязательно надо в доме своем иметь, оно верную службу сослужит, от всей нечисти и хворобы отмоет». Поищите в магазине простое мыло — без всякой химии, только из натуральных компонентов.

ЧЕСНОК

В углу обшей комнаты, под потолком, чтобы распугивать нечисть: «Хочешь уберечь себя и домашних от сглаза и нечисти, отвадь ее чесноком. Она его здорово не любит и боится, в том доме, где чеснок, никогда черти не заведутся. А как заведутся, так и убегут из него».

КОЛОКОЛЬЧИКИ

(СЕРЕБРЯНЫЕ ИЛИ СТАЛЬНЫЕ)

Представители злых сил — трусливый народ, они тишину любят и звуков громких боятся. Особенно плохо им становится, если звуки повторяются регулярно, поэтому в каждом доме должны быть колокольчики»,— говорила Ванга.

ЯНТАРЬ

Ванга учила: в доме должно быть солнышко застывшее, в смоле отраженное. Янтарь обязательно заведи, чтобы он и в голове твоей, и в судьбе все прояснял».

ЯБЛОКИ

Ванга говорила: «Если хочешь, чтобы в доме было всегда вдоволь счастья и благоденствия, следи за тем, чтобы на кухне всегда яблоко лежало, которое будет на благо всем служить. Яблоко это никто пусть не трогает, и покуда оно лежит и радует ваш взор — не будете вы знать печали».

БУЛАВКИ

«Чтобы от сглаза себя и близких своих защитить, нужно булавки использовать», — рассказывала баба Ванга.

ВАЛЕНКИ

В рассказе о том, как нужно с судьбой себя вести, великая прорицательница Ванга говорила: «Судьба — девка добрая, на подарки нежадная. Только нужно ей помочь доброту ее проявить. Заведи ты себе пару валенок и ни о чем не тужи, она тебе в них гостинцев и наложит»

ПОСОХ

Говорила великая Ванта: «Если хочешь избежать проблем вдали от дома своего, обязательно посох нужно завести, который тебе верным помощником будет и у родных пенатов, и вдали от них. Посох будет стеречь энергию добрую, которая в твоем доме живет, и тебе поможет избавиться от энергии нехорошей, которой в поездке нахватаешься».

СВЕЧИ

В разговоре об энергии великая прорицательница Ванга сказала: «Свечи — вот что поможет людям сохранять и поддерживать энергию в доме. Настоящие свечи, отлитые из воска, обладают поистине чудесной силой. Я расскажу тебе, какую свечу и для чего применять, но с этим знанием нужно обращаться очень аккуратно, ибо сила свечей может как помочь, так и навредить, если злоупотребить ею».

ЗЕРКАЛО

«Круглое зеркало добро запоминает. Если дома оно будет, всякое счастье не утечет, а с зеркалом останется», — говорила баба Ванга.

ВЕТРЯНАЯ ВЕРТУШКА



Говорила великая предсказательница Ванга: «Всякий, кто с ветром сможет совладать, будет жить да горя не знать. Тот, кто сможет сделать так, что ветер всегда будет дуть в его сторону, никогда не будет одиноким и несчастливым. Если хочешь счастья найти — спроси об этом у ветра. А чтобы научиться с ним говорить, заведи в доме ветряк».

ВЫСУШЕННАЯ РЫБЬЯ ЧЕШУЯ



«Рыбья кожа несет в дом достаток и довольство во всем. Тот, кто сможет правильно выделать ее, не будет знать нужды и горя. Только важно правильно спрятать этот талисман, а иначе может выветриться вся его волшебная сила»,» — говорила баба Ванга.

КРЮЧОК

Ванга говорила: «Заведи стальной крючок, лови на него рыбку счастья и удачи, рыбку, которую исполняет все мечты и желания. Плети им кружеве своей судьбы — чем затейливей да красивей наплетешь, тем интересней жизнь твоя сложится!»

КЛУБОК ШЕРСТЯНЫХ НИТОК



Великая Ванга говорила: «Хочешь найти дорожку к счастью своему? Хочешь постоянно чувствовать свою нужность в этой жизни? Хочешь, чтобы с тобой были твои любимые люди? Обязательно держи в доме клубок шерсти».

ТОЧИЛО

«Точи и оттачивай свое счастье на точиле! — учила Ванга. — Пусть отлетает прочь все, что притупилось и состарилось, пусть новое и острое, ладное да складное будет с тобой в твоей жизни. Заведи в доме точило! Оно нечисть отвадит, а деньги привадит! Пусть нечисть знает, что есть у тебя, чем против нее оружие отточить!»

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ



Сказала великая прорицательница Ванга: «В стекле время остановилось и песком стало, ты им как хошь крутить можешь, и вперед быстро, и назад немного. Коли сможешь ты песочные часы приручить, в жизни о потраченном времени жалеть не будешь. Они станут тебе и другом надежным, который в трудной ситуации всегда подскажет, как поступить, и украшением домашним, которое всегда будет взгляд притягивать. Коли нету дома песочных часов, значит, не берегут время люди в этом доме, обещания свои не держат и старости не боятся. Люди такие недалекие или не знают просто, что со временем им может помочь совладать. Песочные часы нужно дарить тем, кому искренне помочь хочешь».

ПТИЦА СЧАСТЬЯ



Великая Ванга говорила: «Счастье в дом птица счастья приносит, повесь деревянную игрушку над кроваткой ребенка, пусть смотрит на нее, как на солнышко желтенькое, следит за ней,’ а она его крылами своими осеняет. Она его охранять станет, сказочки ему расскажет, слезки его высушит. И станет он смеяться, на нее глядя, и пальчиком показывать, и гулить».

ИКОНА

Ты не поленись в церковь сходить, да не только свечки за здравие и за упокой поставить. Зайди в лавку церковную, да выбери себе икону, которая тебе по жизни помощницей станет. Можно обдуманно к выбору подойти, но лучше всего посмотреть на иконы и выбрать ту, которая у тебя наибольшую радость вызывает», — рассказывала баба Ван-га, — такая икона станет тебе верным другом, в тяжелой ситуации утешит, в горе порадует, в волнении успокоит. Главное со всей душой к иконе обращаться, а не использовать ее для утоления своих нужд».

ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ



Великая прорицательница Ванга говорила: «Чтобы сон был хороший, нужно помощника себе найти, который будет тебя во сне охранять. Тут пригодится тебе черный камень придорожный, самый неприметный. Это только кажется, что от него одни неприятности. Коли в дом принесешь камень такой, вовек не будешь знать со сном проблем».

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