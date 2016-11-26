Евросоюз четко дал понять, за что именно Украина получит 600 млн евро

26.11.2016 (20:55)

Порошенко пообещал отменить запрет на экспорт древесины

При выполнении одного условия следующий транш макрофинансовой помощи от Евросоюза может поступить в Украину уже в январе 2017 года.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам европейского и социального диалога Валдис Домбровскис, передает Радио Свобода.

По его словам, одним из условий получения транша является обязательство Украины не вводить новые торговые барьеры, которые противоречат договору о свободной торговле, подписанному между ЕС и Украиной.

"Есть реальная возможность в течение декабря принять законопроект об отмене запрета экспорта древесины. В таком случае выплату транша мы можем сделать уже в январе", - отметил Домбровскис.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во время визита в Брюссель на саммит Украина-ЕС Петр Порошенко пообещал отменить запрет на экспорт древесины. Об этом сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с президентом Евросовета Дональдом Туском и президентом Украины Петром Порошенко.

23 ноября в Министерстве экономического развития и торговли Украины пояснили, почему нужна отмена моратория на экспорт леса. В документе министерства говорится, что закон о временном запрете экспорта лесоматериалов в необработанном виде, принятый Верховной Радой в апреле 2015 года, противоречит статье 35 Соглашения об ассоциации Украины и ЕС "Ограничение экспорта или импорта".

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