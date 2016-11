Хиллари Клинтон станет президентом?... В США начался пересчет голосов

28.11.2016 (07:08)

В США начинается процедура по пересчету голосов

Миллионы сторонников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с нетерпением ждали одного события, и, судя по всему, оно начинает происходить.

Об этом в блоге на Обозревателе пишет эксперт-международник Максим Яли. По его словам, в США начинается процедура по пересчету голосов, и штаб Клинтон уже официально заявил о том, что будет участвовать в этом процессе. «Речь идет пока лишь об одном американском штате, а всего их три – результаты в этих штатах заставили усомниться ученых. Сейчас пересчет голосов начинается в Висконсине», пишет эксперт. По его словам, демократы выбрали очень умную и хитрую тактику, чтобы не испортить отношения с представителями Республиканской партии.

«Может быть, пересчет голосов и не изменит результаты выборов, однако вызовет много шума в обществе и прессе, где идет разделение, и миллионы людей не рады победе Трампа. Чтобы президентом был не Трамп, а Клинтон, придется пересчитать голоса не только в одном Висконсине, но и в Филадельфии и Мичигане, где у кандидатов минимальные разрывы по голосам», отмечает Яли. По его мнению, Клинтон вполне может набрать 270 голосов выборщиков.

Отметим, что группа ведущих ученых-программистов обратились к штабу Хиллари Клинтон с требованием перерасчета голосов в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания.

По их мнению, они нашли некоторые доказательства того, что результаты голосования в этих штатах были либо подтасованы, либо подверглись компьютерному взлому, об опасности чего неоднократно заявлялось во время президентской гонки. В частности, администрация Обамы обвиняла Россию в попытках взлома базы регистрации избирателей.

Директор Центра компьютерной безопасности и общества при Мичиганском университете Алекс Халдерман заявил представителям штаба Клинтон о том, что обнаружен подозрительный тренд в результатах голосования. Результаты для Клинтон были хуже в тех округах, в которых подсчет производился при помощи машин для голосования по сравнению теми округами, где голосование проводилось с помощью бумажных бюллетеней и оптических сканеров.

Группа ученых-программистов уже проинформировала главу избирательного штаба демократов Джона Подесту о том, что Клинтон получила на 7% голосов меньше в таких округах. И что машины могли быть взломаны.

И хотя они пока не нашли прямых доказательств взлома машин для голосования, по их мнению необходимо провести независимое расследование по этому делу. Пока представители Клинтон не ответили на вопрос, будут ли они требовать расследования в свете появившейся новой информации.

Но если в результате расследования выяснится, что в этих штатах результаты были сфальсифицированы в сторону Трампа (а разрыв в этих штатах был очень невелик), то Клинтон станет президентом США! Ведь если сложить сумму выборщиков от этих штатов – 10 от Висконсина, 16 от Мичигана и 20 от Пенсильвании, то Клинтон будет иметь не 232 голоса, как сейчас, а 278! А для победы необходимо 270. А ведь реальность пересчетом более чем велика, и прецеденты уже были! В 2000 году, при подсчете голосов оказалось, что в штатах Флорида, Нью-Мексико и некоторых других, разница между количеством голосов, отданных за кандидатов, была крайне незначительной. Причем исход голосования во Флориде, имеющей 25 голосов выборщиков, где перевес Буша-младшего над Гором немногим более 1000 голосов, фактически решал судьбу выборов. Кстати, губернатором Флориды тогда был младший брат Буша…

И команда Гора решила не сдаваться. Начались многочисленные пересчёты голосов в штате Флорида и сопровождавшие их решения судов. Они продолжались до 10 часов вечера 12 декабря, когда Верховный Суд США 5 голосами против 4-х постановил дальнейшие пересчёты прекратить и признать последний подсчёт окончательным.

К тому же, уже как минимум 3 выборщика заявили о том, что не намерены голосовать за Трампа и будут искать "разумную альтернативу кандидата-республиканца на пост президента в Коллегии выборщиков". По словам одного из них – Майкла Вака, "Отцы-основатели создали Коллегию выборщиков как последнюю линию обороны, и я думаю мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы быть уверенными в том, что мы имеем приемлемого кандидата-республинца, который разделяет наши американские ценности.

Так что ждем с нетерпением реакции от штаба Клинтон. Show must go on!

Друг Путина победил во Франции на праймериз правоцентристов