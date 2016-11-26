Для половины украинцев безвизовый режим с ЕС - "не важен!"

28.11.2016 (16:33)

Для 39% граждан это важно

Свыше 50% украинцев не считают важным введение безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в период с 10 по 17 ноября 2016 года.

Так, для 57% опрошенных введение безвизового режима с Европейским Союзом не является важным, в то время как для 39% это важно.

Очень важным введение безвиза представляется 13% опрошенных, а скорее важным –26%.

37% украинцев назвали это вопрос совсем неважным, а 20% – скорее неважным.

Кроме того, 4% респондентов не определились с ответом.

Наиболее важным введение безвиза считают на западе Украины (68%) и в центре (37%).

На востоке 77%, а на юге 71% опрошенных считают неважным введение безвиза с ЕС.

Согласно опросу, очень важно внедрение безвиза для людей в возрасте 18-29 лет (60%), а наименее важным - для лиц в возрасте 60 лет и более (80%).

Напомним, согласно недавним результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), 40% украинцев считают важным введение безвизового режима с Европейским Союзом.

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