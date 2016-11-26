Для половины украинцев безвизовый режим с ЕС - "не важен!"

|Для 39% граждан это важно
Свыше 50% украинцев не считают важным введение безвизового режима с Европейским Союзом.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в период с 10 по 17 ноября 2016 года.
Так, для 57% опрошенных введение безвизового режима с Европейским Союзом не является важным, в то время как для 39% это важно.
Очень важным введение безвиза представляется 13% опрошенных, а скорее важным –26%.
37% украинцев назвали это вопрос совсем неважным, а 20% – скорее неважным.
Кроме того, 4% респондентов не определились с ответом.
Наиболее важным введение безвиза считают на западе Украины (68%) и в центре (37%).
На востоке 77%, а на юге 71% опрошенных считают неважным введение безвиза с ЕС.
Согласно опросу, очень важно внедрение безвиза для людей в возрасте 18-29 лет (60%), а наименее важным - для лиц в возрасте 60 лет и более (80%).
Напомним, согласно недавним результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), 40% украинцев считают важным введение безвизового режима с Европейским Союзом.
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Рейтинг: 2
Комментарии
Рейтинг: 2
Безвиз , это когда взял загранпаспорт , пришел на таможню , предъявил его соответствующим службам . Они проверили и если всё в порядке , то счастливого путешествия . Но когда вам приходится собирать кучу всяких бумажек , выписок с работы , банка , горсовета , загса , бронированных мест в гостинцах , билетов туда сюда ? подтверждений о том что вы участник куликовской битвы и т. п. , это продолжение издевательства и унижения . Кто это проходил , тот понимает о чём я . Президент и его чинуши от этого далеки , вот и не ведают о чём говорят .