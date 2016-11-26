В Крыму в авиакатастрофе погиб известный актер

29.11.2016 (06:57)

На борту находился глава кинокомпании «Союз Маринс Групп» Александр Куликов

Александр Куликов, известный российский композитор, продюсер и актер, погиб в результате авиакатастрофы, произошедшей под Алуштой в Крыму.

В сообщении говорится о том, что на борту находился глава кинокомпании «Союз Маринс Групп» Александр Куликов. В России он прославился благодаря проектам «Морпехи» и «Вий». Также на борту вертолета находились пилот Руслан Измаилов и помощница Куликова Мария Суслова. Напомним, что информация о падении частного вертолета Робинзон недалеко от Алушты поступила сегодня утром. Пилот и пассажиры погибли. Крымские источники сначала сообщали о двух погибших, однако после того, как место авиакатастрофы было тщательно проверено, примерно в 150 метрах от места, где была найдена хвостовая часть вертолета, спасатели нашли еще один труп.

В сообщении говорится, что пассажиры и пилот получили травмы, несовместимые с жизнью. Авиакатастрофа произошла рядом с селом Виноградное около девяти часов утра. Куликов являлся Заслуженным работником культуры РФ, а также членом Союза кинематографистов России.

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