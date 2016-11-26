Обнародован новый рейтинг самых мощных армий мира

28.11.2016 (07:01)

Эксперты сравнили украинскую армию с армией Мексики

Прогнозируемо армия США вне конкуренции оказалась на первом месте, имея самый мощный арсенал оружия: 19 авианосцев и около 13 тысяч истребителей.

Армия РФ опередила США только по бронетехнике, а армия Китая – количественным составом военнослужащих. Обновленные данные рейтинга опубликовала Global Firepower (GFP).

ВСУ эксперты отдали 30-е место рейтинга. Специалисты отметили, что в ВСУ проходят службу более 160 тысяч военнослужащих. На оборону в Украине тратят почти 5 миллиардов долларов. Эксперты GFР отметили, что Украина владеет мощным арсеналом оружия, от современных истребителей до реактивных систем залпового огня, но куда скромнее морские возможности ВСУ.

Эксперты сравнили украинскую армию с армией Мексики, которую поместили на 31-е место, и Швеции, армия которой на один пункт опередила ВСУ. Что интересно, как Мексика, так и Швеция имеют больше, чем в Украины оборонные бюджеты, 7 и 6 миллиардов долларов соответственно. Благодаря своим показателям Украина заняла 8-е место среди мощнейших армий Европы, опередив Швейцарию и Чехию. Такие показатели подтверждают слова Президента Украина Петра Порошенко, который отмечает, что украинская армия с каждым месяцем укрепляет свои позиции в Европе.

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