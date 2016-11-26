Москаль поручил найти адептов Путина осквернивших памятник Холокоста в Ужгороде

29.11.2016 (09:39)

В Ужгороде вандалы осквернили мемориал мемориал жертвам Холокоста

Геннадий Москаль поручил правоохранителям приложить максимум усилий для установления лиц, которые облили краской памятный знак жертвам Холокоста в Ужгороде.

- Лица, это сделали, - обычные дикари, которые пытаются прикрыть патриотическими лозунгами ксенофобию, - заявляет Москаль. - Они даже не способны понять, что своими действиями закрывают Украине путь в цивилизованную Европу и как слепые котята являются бессознательными союзниками Путина.

Акция вандализма вызвала возмущение у всех нормальных людей, ее инициаторы и исполнители не имеют никакой поддержки в Закарпатье, а являются политическими маргиналами и трусами, которые прячут лицо за Балаклаву, чтобы избежать ответственности.

Напомним, речь идет о памятнике жертвам Холокоста, который открыли в Ужгороде в начале сентября вблизи бывшей еврейской синагоги. 26 ноября на День памяти жертв голодомора в Украине неизвестные облили памятник красной краской и разбросали провокационные листовки, разжигающие межнациональную рознь.