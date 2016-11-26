Москаль поручил найти адептов Путина осквернивших памятник Холокоста в Ужгороде

|В Ужгороде вандалы осквернили мемориал мемориал жертвам Холокоста
Геннадий Москаль поручил правоохранителям приложить максимум усилий для установления лиц, которые облили краской памятный знак жертвам Холокоста в Ужгороде.
- Лица, это сделали, - обычные дикари, которые пытаются прикрыть патриотическими лозунгами ксенофобию, - заявляет Москаль. - Они даже не способны понять, что своими действиями закрывают Украине путь в цивилизованную Европу и как слепые котята являются бессознательными союзниками Путина.
Акция вандализма вызвала возмущение у всех нормальных людей, ее инициаторы и исполнители не имеют никакой поддержки в Закарпатье, а являются политическими маргиналами и трусами, которые прячут лицо за Балаклаву, чтобы избежать ответственности.
Напомним, речь идет о памятнике жертвам Холокоста, который открыли в Ужгороде в начале сентября вблизи бывшей еврейской синагоги. 26 ноября на День памяти жертв голодомора в Украине неизвестные облили памятник красной краской и разбросали провокационные листовки, разжигающие межнациональную рознь.
Рейтинг: -9
Комментарии
Рейтинг: 2
Я так удивлен и чего украинцы так евреев не любят.Вон Порох,Яцик,Гройсман,Кличко да собственно вся верхушка сегодняшней власти не покладая рук трудится на благо страны и на тебе такая неблагодарность.
Рейтинг: 4
Все напуганы до жути…
Вот взошёл с рассветом Путин…
Знают взрослые и дети…
Он и греет, он и светит…
Если звёздочка мигает —
Путин что-то замышляет…
Вдруг луна за тучей скрылась —
Что-то Путину приснилось…
Псаки с Нуланд час икают —
Это Путин вспоминает…
Если не ворует Рада —
Значит, Путин ходит рядом…
Если холодно, то значит,
Газа нет, Европа скачет…
В Вашингтоне неполадки?
Путин в них пульнул рогаткой…
Не растёт у вас морковка?
Виноват, конечно, Вовка…
В кошельке у вас не густо?
Путин всю забрал капусту…
Рейтинг: -6
Ясень пень, прокацапские иваны это сделали, вообще, на сайте поищите, москальского мусора тут валом.
Рейтинг: 1
Оказывается нацики и ато-шники уже стали "бессознательными союзниками Путина" ха-ха-ха ... может и Маскать тоже "агент Кремля" ??????