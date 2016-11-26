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Москаль поручил найти адептов Путина осквернивших памятник Холокоста в Ужгороде

29.11.2016 (09:39)
В Ужгороде вандалы осквернили мемориал мемориал жертвам Холокоста
В Ужгороде вандалы осквернили мемориал мемориал жертвам Холокоста

Геннадий Москаль поручил правоохранителям приложить максимум усилий для установления лиц, которые облили краской памятный знак жертвам Холокоста в Ужгороде.

- Лица, это сделали, - обычные дикари, которые пытаются прикрыть патриотическими лозунгами ксенофобию, - заявляет Москаль. - Они даже не способны понять, что своими действиями закрывают Украине путь в цивилизованную Европу и как слепые котята являются бессознательными союзниками Путина.

Акция вандализма вызвала возмущение у всех нормальных людей, ее инициаторы и исполнители не имеют никакой поддержки в Закарпатье, а являются политическими маргиналами и трусами, которые прячут лицо за Балаклаву, чтобы избежать ответственности.

Напомним, речь идет о памятнике жертвам Холокоста, который открыли в Ужгороде в начале сентября вблизи бывшей еврейской синагоги. 26 ноября на День памяти жертв голодомора в Украине неизвестные облили памятник красной краской и разбросали провокационные листовки, разжигающие межнациональную рознь.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

29.11.2016 (12:03) / ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Я так удивлен и чего украинцы так евреев не любят.Вон Порох,Яцик,Гройсман,Кличко да собственно вся верхушка сегодняшней власти не покладая рук трудится на благо страны и на тебе такая неблагодарность.

29.11.2016 (11:46) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

Все напуганы до жути…
Вот взошёл с рассветом Путин…
Знают взрослые и дети…
Он и греет, он и светит…

Если звёздочка мигает —
Путин что-то замышляет…
Вдруг луна за тучей скрылась —
Что-то Путину приснилось…

Псаки с Нуланд час икают —
Это Путин вспоминает…
Если не ворует Рада —
Значит, Путин ходит рядом…

Если холодно, то значит,
Газа нет, Европа скачет…
В Вашингтоне неполадки?
Путин в них пульнул рогаткой…

Не растёт у вас морковка?
Виноват, конечно, Вовка…
В кошельке у вас не густо?
Путин всю забрал капусту…

29.11.2016 (09:47) / иФФан

Ясень пень, прокацапские иваны это сделали, вообще, на сайте поищите, москальского мусора тут валом.

29.11.2016 (09:44) / Читатель ...

Оказывается нацики и ато-шники уже стали "бессознательными союзниками Путина" ха-ха-ха ... может и Маскать тоже "агент Кремля" ??????