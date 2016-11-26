|Трамп официально получил в штате 2 миллиона 279 тысяч 543 голоса
Мичиган является одним из трех спорных штатов вместе со Висконсином и Пенсильванией, в которых планировался провести пересчет голосов, поскольку здесь Трамп победил с минимальной разницей. Инициатором пересчета выступила кандидат от Партии зеленых Джил Стайн (набрала в Мичигане 1,1% голосов), предвыборный штаб Клинтон поддержал пересчет голосов, хотя она сама не оспаривает итоги выборов.
Мичиган официально утвердил победу республиканца Дональда Трампа в данном штате, предоставив полные данные о голосовании на выборах президента 8 ноября.
Согласно данным, Дональд Трамп официально получил в штате 2 миллиона 279 тысяч 543 голоса (47,6%) против 2 миллионов 268 тысяч 839 голосов (47,4%) у соперника Хиллари Клинтон. Таким образом, отрыв между двумя кандидатами составил 11 тыс. голосов, передает Politico.
Это подтверждает факт перехода 16 выборщиков от Мичигана к Трампу во время подсчета голосов, поскольку по американским законам, победителю уходят все голоса выборщиков.
Трамп был первым кандидатом от республиканцев, который получил победу в Мичигане с 1988 года, данный штат считается вотчиной демократов в течение нескольких десятилетий.
Американский миллиардер Дональд Трамп считает, что народ Крыма сделал выбор в пользу России, и США должны это учитывать
Рейтинг: 3
Комментарии
Рейтинг: 2
В Овальный кабинет Белого Дома вбегает Яценюк:
- Мистер президент, мистер президент!!! Я только что позвонил в Кремль, как вы мне приказывали...Говорю им: Отдайте Крым, москали кляты! Иначе плохо вам будет!!!..А Путин в ответ: "Иди в жопу, ушастый!..А ещё раз позвонишь - будешь аренду за 60 лет платить!!!"...Позвоните ему, скажите, чтобы не обзывался...
Обама хмуро выслушал и взорвался:
- ИДИ В *ОПУ, УШАСТЫЙ!!!..Я вчера уже позвонил...Знаешь, сколько мне за Аляску выставили!?