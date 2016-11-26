29.11.2016 (11:34)

Трамп официально получил в штате 2 миллиона 279 тысяч 543 голоса

Мичиган является одним из трех спорных штатов вместе со Висконсином и Пенсильванией, в которых планировался провести пересчет голосов, поскольку здесь Трамп победил с минимальной разницей. Инициатором пересчета выступила кандидат от Партии зеленых Джил Стайн (набрала в Мичигане 1,1% голосов), предвыборный штаб Клинтон поддержал пересчет голосов, хотя она сама не оспаривает итоги выборов.

Мичиган официально утвердил победу республиканца Дональда Трампа в данном штате, предоставив полные данные о голосовании на выборах президента 8 ноября.

Согласно данным, Дональд Трамп официально получил в штате 2 миллиона 279 тысяч 543 голоса (47,6%) против 2 миллионов 268 тысяч 839 голосов (47,4%) у соперника Хиллари Клинтон. Таким образом, отрыв между двумя кандидатами составил 11 тыс. голосов, передает Politico.

Это подтверждает факт перехода 16 выборщиков от Мичигана к Трампу во время подсчета голосов, поскольку по американским законам, победителю уходят все голоса выборщиков.

Трамп был первым кандидатом от республиканцев, который получил победу в Мичигане с 1988 года, данный штат считается вотчиной демократов в течение нескольких десятилетий.

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