Пенсия с 1 января : Что ждет украинских пенсионеров?

29.11.2016 (20:02)

С 1 января 2017 года запускается накопительная система выплаты пенсий

С 1 января 2017 года, в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", запускается накопительная система выплаты пенсий.

Это означает, что каждый украинец, который моложе 35 лет, начинает отчислять часть своей зарплаты на будущую старость. Такие отчисления аккумулируются на индивидуальном счете, воспользоваться которым можно будет исключительно после выхода на пенсию, пишет 24 канал.

В течение 5 лет - с 2017 до 2022 - процент отчислений постепенно нарастает: с 2% и до 7%. При этом, однако, сохраняются и отчисления на солидарную пенсионную систему. Они поступают по единому социальному взносу (ЕСВ), который является основным источником наполнения Пенсионного фонда. ЕСВ составляет 22% от фонда заработной платы и уплачивается юридическими лицами-работодателями; физическими лицами-предпринимателями; лицами на выборных должностях; военнослужащими и другими категориями налогоплательщиков.

Таким образом, при одновременном сохранении и солидарной (старой), и накопительной (новой) пенсионной системы некоторым категориям граждан придется платить больше: от 22% + 2% до 22% + 7% налогов в течение ближайших лет. Это плохая новость, но другого выхода у государства просто нет.

1. Что такое солидарная и накопительная пенсионная система и почему последняя для нас - лучше?



Солидарную систему мы унаследовали от СССР. Тогда весь пролетариат дружно "сбрасывался" на Пенсионный фонд, а Фонд удерживал пенсионеров. Но соотношение возрастных категорий было принципиально другим, поэтому не возникало проблем с тем, чтобы пятеро рабочих кормили одного пенсионера. Сейчас все получается почти с точностью до наоборот. Украину очень сильно подвела демографическая ситуация: за последние 20 лет мы потеряли почти 10 миллионов населения. И не только из-за высокой смертности, а из-за мощной эмиграции, в которой Украина является безоговорочным европейским лидером.

В 2014 году количество пенсионеров впервые превысило количество работающих. А в середине 2016-го, по словам заместителя председателя правления Пенсионного фонда Николая Шамборы, она составляла уже 29% от числа всего населения в Украине. Иными словами, каждый третий украинец ныне - пенсионер. Ситуация складывается патовая, и выход заключается в том, чтобы изменить систему выплаты пенсий. По накопительной системе каждый, примитивно говоря, играет сам за себя, считая процент зарплаты на будущую старость, а после выхода на пенсию живет на то, что заработал и отложил в молодости.

2. Какая сейчас нагрузка ложится на Пенсионный фонд?



Колоссальная. Украина тратит на выплату пенсий 17% от своего ВВП. Это - абсолютный мировой рекорд. Государство вынуждено дотировать Пенсионный фонд, поскольку солидарная система уже давно не покрывает и половины потребностей ПФ. В Украине, говорит министр социальной политики Андрей Рева, проживает 26 миллионов трудоспособных лиц. Из них работает только 16 миллионов. А единый социальный взнос платят только 10миллионов. Эти 10 миллионов налогоплательщиков и удерживают 12,5 миллиона пенсионеров. Чем же тогда занимается остальное трудоспособное население Украины?

Кто-то не работает, потому что таким является его собственный выбор (и собственные возможности). Кто-то стоит на бирже труда (официально в Украине зарегистрировано 2 миллиона безработных). Остальные занимаются фрилансом и не платят налоги, то есть находятся в тени. Вот одна из причин обнищания Пенсионного фонда. Однако есть и другие факторы. В прошлом году правительство снизило ставку единого социального взноса до 22%, надеясь, что это выведет часть рабочих из тени. Но надежды были напрасными. Большинство работодателей и наемных работников продолжили практику выплату зарплат в "конвертах".

Средний (особенно мелкий) бизнес в этой ситуации можно понять: окончательный выход из "тени" для небольших предприятий равен самоубийству. Чтобы исправить ситуацию, Кабмин идет на другой (как представляется, не сильно продуманный) шаг - заявляет об увеличении минимальных зарплат до 3200 гривен. Расчет здесь прост: чем выше "минималка" - тем больше отчислений из фонда заработной платы на ЕСВ. А чем больше ЕСВ - тем существеннее наполнения Пенсионного фонда.

Вот только следствием повышения минимальной зарплаты может быть доведение до банкротства малого и среднего бизнеса или массовые сокращения задействованных в этой сфере работников. Однако это уже тема отдельного разговора.

3. Что предлагают в правительстве для "поддержания на плаву" Пенсионного фонда?



Теоретически существует одна действенная, но крайне непопулярная стратегия. Она связана не с увеличением ЕСВ или иным налогообложением, а с тем, чтобы радикально уменьшить количество претендентов на пенсии. Как это сделать? Очень просто. Путем поднятия пенсионного возраста, а также увеличения трудового и страхового стажа, необходимого для получения пенсий. В свое время такой шаг предлагал министр финансов Александр Данилюк.

Однако этот прожект не нашел поддержки. Не далее как 17 ноября 2016 года вице-премьер Павел Розенко отверг подобные планы.

"Польша снизила пенсионный возраст. Это еще один аргумент о нецелесообразности поднятия пенсионного возраста в Украине. Убежден, что повышение пенсионного возраста в нынешней ситуации - абсолютно необоснованная идея ни с финансовой, ни с политической точки зрения. И я постоянно говорю об этом и нашим "либеральным популистам", и экспертам МВФ, которые безапелляционно предлагают поднять пенсионный возраст в Украине", - сказал Розенко.

В одном министр не прав: упоминавшиеся им "эксперты МВФ" не требуют поднятия пенсионного возраста. Они требуют сбалансировать расходы на Пенсионный фонд. То есть от нас ждут или ликвидации дефицита ПФ, или сокращение дотаций, которые Украина перечисляет в Пенсионный фонд. Каким образом достигнет этого наше государство - проблемы самого государства.

4. Почему увеличение пенсионного возраста - не панацея?



Выход на пенсию в более зрелом возрасте действительно уменьшил бы нагрузку на Пенсионный фонд. Но и в то же время очень сильно ударил бы по уровню жизни в Украине как таковой. Среднестатистический человек в Украине очень сильно "изношен" уже в 50-55-летнем возрасте. В этом - коренное различие между нами и западными странами.

Избыток социальных проблем, необходимость тянуть вторую (а иногда и третью) дополнительную работу, крайне низкий уровень государственной медицины приводит к тому, что уже сейчас 40% наших мужчин не доживает до 60-летнего возраста. По крайней мере, такую статистику приводит директор Института демографии Элла Либанова.

Женщины - традиционно - держатся лучше. В среднем украинская женщина после выхода на пенсию проживает еще 19,9 лет. Тогда как части мужчин перспектива отдохнуть на старости и "пожить для себя" не светит вообще. Они, значит, будут работать до самой смерти. Пожизненные "галеры" не будут служить стимулом для того, чтобы оставаться жить в Украине. Гипотетически поток эмигрантов в случае повышения пенсионного возраста может возрасти - люди будут выезжать, пока еще будут иметь силы начать все с начала в других местах.

Кроме того, следует принять во внимание еще и четко выраженную в Украине возрастную дискриминацию. Соискателю работы уже в 35-40 лет сложно занять достойную и высокооплачиваемую вакансию. О возрасте 45-65 и говорить не приходится. Претенденты такого "калибра" могут рассчитывать разве что на занятость в "неквалифицированной" сфере. Но неквалифицированная работа и оплачивается соответственно - по минимуму. А это значит, что существенных отчислений единого социального взноса неквалифицированный работник государству не обеспечит, и позже завершение им карьеры ничего не добавит Пенсионному фонду. А значит, не стоит дело и свеч, как говорит пословица.

5. Что же можно сделать для разгрузки Пенсионного фонда?



Кое-что из того, что можно было бы сделать, уже сделано. В частности, резко сокращено количество "льготников", то есть тех, кто получал повышенные пенсии. Сейчас с 12,5 миллионов пенсионеров половина живет (точнее, пытается выжить) на минимальную пенсию. Но при этом 25% пенсионеров имеют преференции или дополнительные выплаты - связанные, в том числе, и с социальным статусом.

До недавнего времени в особо привилегированном статусе находились, в частности, народные депутаты Украины. Они шли на "заслуженный отдых", получая денежное пособие в размере 12 месячных должностных окладов; кроме этого, за ними оставляли право на бесплатный проезд любым транспортом, включая железнодорожный и воздушный. Правда, в марте 2014 года такие льготы были отменены.

Позже правительство на 40% сократило перечень профессий, которые позволяли выход на пенсии в более раннем возрасте. И все же пенсионеров-льготников на сегодня насчитывается около 500 тысяч, что также немало. Новое пенсионное законодательство предлагает разгрузить солидарную пенсионную систему, переложив ответственность за выплаты льготникам на государственный бюджет.

С одной стороны, это правильно, но с другой - впечатление такое, что государство кладет деньги в однин карман, чтобы тут же вынуть их из другого. Логики в этом нет, так что, возможно, выход состоит в том, чтобы еще раз промониторить все основания, которые дают право на досрочный выход на пенсию или на повышенные выплаты.

Для лучшего функционирования Пенсионного фонда также следует обеспечить регулярное поступление в его бюджет отчислений единого социального взноса. Об этом уже говорилось выше, как и о том, что для негосударственной (то есть бизнес) сферы хозяйствования окончательный выход из "тени" может завершиться смертью производства.

Поэтому важно, чтобы более жесткий контроль над детенизацией бизнеса, система проверок и наказаний не стали палкой о двух концах. Ведь в погоне за "белыми" зарплатами можно добить бизнес окончательно. Впрочем, с выплатами в "конвертах" обязательно нужно что-то делать. Ибо тот, кто сейчас получает "конверты", хоть и экономит на налогах, но обрекает себя на мизерную пенсию в будущем.

Третья группа мер, призванная облегчить пенсионное бремя государства, состоит - как уже было сказано - в переходе к накопительной системе. Хотя и с ней все далеко не так просто.

6. Какие минусы имеет накопительная пенсионная система?



Главный ее минус в том, что заработает на полную мощность такая система еще очень не скоро. Как справедливо говорит Андрей Рева, накопительная система даст результат не ранее, чем через пару десятков лет, а решать проблему с пенсиями нужно прямо сейчас.

Первые пенсии из накопительных взносов украинцы начнут получать только через 25 лет. Переходный же период продлится как минимум вдвое дольше. Он начнется тогда, когда первое работающее лицо внесет часть взносов не в солидарный фонд, а в накопительный. А закончится тогда, когда умрет последний человек, который получает пенсию исключительно из солидарной системы. Как ни крути, а меньше 50 лет здесь не получается. Полвека государство будет вынуждено компенсировать издержки переходного периода Пенсионному фонду Украины.

Как воспримет населения переход к накопительной системе? Вопрос весьма непростой. Следует учесть, что будут чувствовать люди, когда увидят, как обесцениваются и тают их сбережения в накопительном фонде, если национальная валюта будет и дальше девальвировать. Очень многих это обстоятельство отвлечет от накопительной системы как таковой. Сама ее идея может быть скомпрометирована. Остановит ли правительство падение гривны и добьется ли укрепления национальной валюты - вопрос отдельный. Если бы этого удалось достичь в ближайшие годы, это, безусловно, сняло бы часть напряжения.

На фоне всех этих проблем полной мелочью кажется то, что наш Пенсионный фонд не готов к администрированию накопительной пенсионной системы технически. Начнем с самого простого: в местных управлениях Фонда есть проблемы с компьютерной техникой и программным обеспечением. Кроме того, в Украине до сих пор нет единого электронного реестра пенсионеров. Если правительство будет ходатайствовать о привлечении донорской помощи, технические проблемы можно решить. Если нет - ситуация осложнится еще больше.

7. Какую конкретно сумму будут получать пенсионеры в 2017 году?



И все же возвращаясь к дню сегодняшнему. Что именно увидят в своих кошельках пенсионеры в следующем году? Напомним, что сейчас они получают не меньше 1130 гривен, при этом ожидается, что с 1 декабря минимальная пенсия вырастет до 1247 гривен, а в течение следующего года - увеличится до 1400. Об этом говорит и вице-премьер Павел Розенко, и глава Кабинета министров Владимир Гройсман.

Почему минимальная пенсия в Украине ниже даже прожиточного минимума, который составляет 1600 гривен? Этому существует свое объяснение. Дело в том, что к 2012 году пенсии повышали на 20% от роста средней зарплаты по стране, но уже несколько лет эта норма закона не действует. В результате, по данным Министерства социальной политики, более 7 миллионов украинцев имеют расчетный базовый размер пенсии меньше прожиточного минимума. В свое время чиновники подсчитали, что для "актуализации" пенсий будет достаточно индексировать весь размер пенсии на размер инфляции.

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Однако и эту индексацию приостановили в 2014 году из-за резкого скачка цен. Между тем за два прошедших года уровень инфляции достиг 68,2%. Итак, минимальную пенсию с 2014 до конца 2015-го должны были повысить с 949 до 1596 гривен. А в этом году - уже до 1787 гривен (по прогнозу министерства экономического развития, инфляция ожидается на уровне 12%). Однако, на данный момент минимальная пенсия в Украине составляет лишь 1130 гривен.

В следующем году, обещает премьер Гройсман, на погашение дефицита Пенсионного фонда планируется выделить 160 миллиардов гривен. Ожидается также, что поступления в ПФ вырастут за счет повышения минимальной зарплаты. Именно это и позволит поднять минимальные пенсии на 300 гривен. Не будем расстраивать Гройсмана тем, что на 1400 гривен (и даже на 3200 - размер минимальной зарплаты) прожить в Украине сейчас невозможно. Полторы тысячи гривен едва хватит на то, чтобы не умереть с голоду.

Теоретически правительство об этом знает, но практически ежедневный быт его членов и жизни рядового пенсионера протекают в разных плоскостях. Причем плоскости это - параллельные, а следовательно, в соответствии с аксиомой Евклида, никогда не пересекаются.

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