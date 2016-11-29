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Самые красивые города Европы в ожидании Рождества (ФОТО)

30.11.2016 (06:27)
Люди начинают ощущать праздничное настроение
Люди начинают ощущать праздничное настроение

С приближением рождественских праздников люди начинают ощущать праздничное настроение.

Ярмарки Европы уже вовсю торгуют имбирными пряниками и елочными игрушками, дети загадывают желания, а в городах устанавливают елки и праздничную подсветку самых красивых зданий
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Рождественская ярмарка во Франкфурте, Германия
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Рождественская ярмарка в Берлине, Германия
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Инсталляция в центре Лондона
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Рождественская инсталляция у здания Rockefeller Center на Манхэттене, Нью-Йорк, США
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Рождественская иллюминация на улице Елисейские Поля в центре Парижа, Франция
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Рождественская ель на площади Святого Петра в Ватикане
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Рождественская ярмарка в городе Росток, Германия

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