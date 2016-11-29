Самые красивые города Европы в ожидании Рождества (ФОТО)

|Люди начинают ощущать праздничное настроение
С приближением рождественских праздников люди начинают ощущать праздничное настроение.
Ярмарки Европы уже вовсю торгуют имбирными пряниками и елочными игрушками, дети загадывают желания, а в городах устанавливают елки и праздничную подсветку самых красивых зданий
Рождественская ярмарка во Франкфурте, Германия
Рождественская ярмарка в Берлине, Германия
Инсталляция в центре Лондона
Рождественская инсталляция у здания Rockefeller Center на Манхэттене, Нью-Йорк, США
Рождественская иллюминация на улице Елисейские Поля в центре Парижа, Франция
Рождественская ель на площади Святого Петра в Ватикане
Рождественская ярмарка в городе Росток, Германия
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