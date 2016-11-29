Появились кадры последних минут жизни футболистов, погибших в авиакатастрофе в Колумбии (ВИДЕО, ФОТО)

30.11.2016 (11:15)

В Интернет попали видеокадры последних минут жизни пассажиров

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В Интернет попали видеокадры последних минут жизни пассажиров, которые погибли при крушении самолета в Колумбии.Всего на борту был 81 человек, включая членов экипажа. По последним данным, 76 из них погибли, пятерым удалось выжить.Эта съемка была сделана, когда футболисты бразильской команды "Шапекоэнсе", летевшие в самолете, проходили паспортный контроль и регистрацию в аэропорту вылета – в Боливии.После вылета из Боливии самолет, по предварительным данным, попал в зону неблагоприятных погодных условий и из-за этого рухнул на подлете к аэропорту в Медельине. По другой версии, крушение произошло из-за недостаточного количества топлива.Кроме того, в СМИ попало и фото футбольной команды в салоне самолета:Всего на борту боливийского авиаперевозчика LaMia находились 72 пассажира и 9 членов экипажа.По сведениям Daily Mail, футболисты "Шапекоэнсе" должны были лететь другим самолетом, но и буквально в последний момент борт был заменен.По последним данным, шесть человек выжили, 75 человек погибли, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию "360 Радио Коломбиа". Сообщается также, что сейчас поисково-спасательные работы приостановлены в связи с тем, что в районе проведения больше не осталось выживших.Ранее информагентства передавали, что спасатели были вынуждены приостановить поиски возможно выживших и тел погибших из-за сильного дождя.Футболисты бразильской команды "Шапекоэнсе" летели на первый матч финала Южноамериканского кубка. Там они должны были сыграть против колумбийского "Атлетико Насьональ".Среди тех, кто находился на борту самолета, — Андерсон Пайшау. Он — сын бывшего тренера московского ЦСКА по физподготовке Паулу Пайшау.Пайшау-младший входит в тренерский штаб "Шапекоэнсе", сообщает сайт "Комсомольская правда". Его судьба на данный момент неизвестна.В "Фейсбуке" управления гражданской авиации в Колумбии опубликован список пассажиров, которые летели на разбившемся лайнере.На сегодняшний день самой громкой историей такого рода была катастрофа в Андах 1972 года, когда уругвайский самолет врезался в скалы.На его борту находились 45 человек: регбийная команда, родственники игроков, спонсоры, а также члены экипажа. При падении погибли 12 человек, остальные же пытались выжить в условиях сурового климата и практически полного отсутствия воды и пищи.Отчаявшись от голода, люди начали есть тела погибших товарищей. Двое пассажиров отправились за помощью и смогли привести спасателей. Это произошло через 72 два дня после крушения. В живых на тот момент оставались всего 16 человек.