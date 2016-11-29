Реабилитационный центр Минфина в Закарпатье - символ бесхозяйственности и расточительства

30.11.2016 (13:20)

Реабилитационный центр в Сваляве скоро "рассыплется"

В самом центре Свалявы, по ул.Духновича стоит 4-этажное здание бывшего банка «Украина», с которой Министерство финансов решило сделать реабилитационный центр. Реконструкция началась еще во времена президентства Ющенко, а закончилась при премьере Азарове, в целом на нее потратили около восьми миллионов гривен (то есть 1 миллион долларов по тогдашнему курсу валют).

Здание полностью готово, туда завезли даже мебель, однако Минфину оно оказалась ненужным, поскольку Реабилитационный центр в оживленном месте небольшого райцентра - это нонсенс.

- С 2013 года зданием никто не занимается, - отмечает председатель ОГА Геннадий Москаль. - Персонала нет, зимой Центр не отапливается, стены начинают плесневеть. Чтобы спасти Центр, мы предложили Минфину взять его на баланс облгосадминистрации и разместить там филиал Архива Закарпатской области, содержание которого будет финансироваться из областного бюджета.

Премьер-министр Украины подписал поручение - решить вопрос с передачей имущества, и в июле этого года все необходимые согласования были получены. Но две недели назад Минфин сообщил нам, что отозвал свои письма и не согласовывает передачу объекта Закарпатской ОГА. Что из реабилитационного центра будет дальше, неизвестно, однако если его и дальше оставят «подвешенным в воздухе», зимой Центр начнет разваливаться. Минфину Реабилитационный центр в Сваляве не нужен, он фактически как чемодан без ручки - и оставить нет смысла, и выбросить жалко. Продать его под санаторий или какой рекреационный объект тоже не удастся - никто такое здание просто не купит. Сейчас Центр, в который вбухали огромные бюджетные средства, - является символом бесхозяйственности и расточительства, а дальнейшая бездеятельность Минфина приведет к тому, что он рассыплется на глазах!

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