Названо самое популярное слово 2016 года

30.11.2016 (14:26)

«Ксенофобия» - слово 2016 года

Создатели популярного толкового интернет-словаря Dictionary.com признали «ксенофобию» словом 2016 года

Об этом сообщили представители ресурса.

По информации словаря, в уходящем году пользователи чаще всего интересовались именно этим словом.

«Оно привлекало повышенное внимание в течение всего года», — отметила ведущий сотрудник Dictionary.com Джейн Соломон. Первый резкий всплеск интереса к слову произошел в период 22-24 июня, когда в Великобритании проводился референдум по вопросу о выходе из ЕС. В эти дни количество запросов слова «ксенофобия» увеличилось сразу на 938%.

Уже через пять дней, 29 июня, это слово вновь привлекло всеобщее внимание, поскольку президент США Барак Обама использовал его, говоря о Дональде Трампе.

Создатели Dictionary.com изначально определяли ксенофобию как «страх или ненависть по отношению к иностранцам, представителям других культур или чужакам», но недавно значение слова было расширено. Американские лингвисты добавили к этому определению «страх или отвращение к привычкам, манере одеваться и культурным традициям людей, отличным от наших собственных».

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