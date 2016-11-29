Фермеры Закарпатья получат более 2 млн долларов помощи от Венгрии

30.11.2016 (15:10)

Венгрия выделяет финансы для помощи фермерам Закарпатья

Более 300 фермеров Закарпатья, которые являются этническими венграми, получат 600 миллионов форинтов помощи по программе экономического развития Закарпатья "Эган Эде".

Соответствующая церемония подписания контрактов состоялась в Закарпатском венгерском университете в Берегово.

Фактически это первый транш помощи в венгерской правительственной программой экономического развития Закарпатья, общая сумма которого составляет 32 миллиарда форинтов (100 миллионов евро).

Символично, что первыми помощь получили именно фермеры, которые являются традиционным двигателем хозяйства. Венгерское правительство заинтересовано, чтобы венгры Закарпатья были богатыми и успешно развивали экономику именно в Закарпатье, где они живут от деда-прадеда, а не искали лучшей доли на "материковой" Венгрии.

Финансовая помощь венгерским закарпатским фермерам пойдет главным образом на закупку сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных принадлежностей и посевных материалов и саженцев.

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