Заживем : С 1 декабря вырастут зарплаты и пенсии украинцев

30.11.2016 (18:02)

С 1 декабря 2016 года минимальная зарплата составит 1600 гривень

Гройсман рассказал, на сколько вырастут соцстандарты с 1 декабря

С 1 мая состоялось повышение стандартов минимум на 5%, а с завтрашнего дня - с 1 декабря - еще на более чем 10%.

Рост социальных стандартов, задекларированный правительством, в 2016 году составит 16,1%, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Завтра начинается последний месяц 2016 года. Я хотел бы, чтобы этот месяц и этот год, вошел в историю нашей страны как месяц и год экономического роста, период, когда все плохое осталось позади. И нам важно, чтобы люди это ощущали, чтобы мы говорили о том, что меняется качество жизни, - сказал Гройсман.

- Напомню, с 1 мая состоялось повышение стандартов минимум на 5%, а с завтрашнего дня - с 1 декабря - еще на более чем 10%. В целом рост соцстандартов составил 16,1%. С 1 декабря повышается минимальная зарплата, минимальная пенсия и должностные оклады. С 1 декабря 2016 года минимальная зарплата составит 1600 гривень, а с 1 января 2017 года она будет удвоена - до 3200 грн. Должностной оклад с 1 декабря будет 1335 гривень, а с 1 января 2017 года составит 1600 гривень".

Гройсман подчеркнул, что зарплаты учителей с 1 декабря повышаются на 260-450 гривень, а с 1 января 2017 года - на 50% к факту 2016 года. Вырастут и зарплаты медиков - в среднем на 246-363 гривни в зависимости от должности и квалификации, и затем на порядка 30% с января 2017 года.

"Минимальная пенсия вырастет примерно на 117 гривень с декабря", - сообщил Гройсман, добавив, что вырастут также пенсии по потере кормильца, пенсии шахтерам, пенсии по инвалидности.

"Мы считаем, что это первые шаги, которые позволят менять качество жизни. Наша задача - развивать экономику, и все, что заработали, отдавать людям", - подчеркнул Гройсман. По словам премьера, с 1-го декабря этот рост в среднем для трудоспособных лиц этот рост составит 150 гривень, для детей возрастом от 6-ти до 18-ти – 158 гривень, для людей, потерявших трудоспособность, – 117 грн. С 1 декабря зарплата будет составлять 1600 гривень. Сейчас она равна 1450 гривень.

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