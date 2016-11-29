Больному раком Задорнову сделали биопсию мозга

30.11.2016 (21:29)

Теперь сатирику предстоит пройти программу лечения

Теперь сатирику предстоит пройти программу лечения

Российский сатирик Михаил Задорнов в одной из клиник Германии перенес биопсию мозга, благодаря которой медики смогут поставить ему точный диагноз.

Вместе с Задорновым в Германии сейчас находится его семья – дочь и супруга, передает Life.ru.

После результатов биопсии Задорнову должны назначить лечение: как только анализы будут готовы и врачи определятся с типом опухоли, семья юмориста должна принять решение, какую программу выбрать. Тем временем сам артист сообщил, что путь к восстановлению будет долгим.

Об онкологическом заболевании Задорнова стало известно в октябре. В сети писатель сообщил, что вынужден отметить серию своих выступлений и отправиться за рубеж для курса химиотерапии. Подробностей своей болезни Задорнов решил не раскрывать.

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