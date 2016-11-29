Порошенко разрешил заключать контракты по электронной почте

01.12.2016 (06:33)

Украина переходит к подписанию договоров по E-mail

Документ об устранении административных препятствий при экспорте услуг был подписан главой Украинского государства Петром Порошенко.

В канцелярии украинского лидера подчеркнули, что согласно данному закону в Украине начнут заключать контракты при помощи электронной почты.

Пресс-служба Петра Порошенко процитировала его слова: «Мы дождались этого, наконец. Украина переходит к подписанию договоров при помощи электронного адреса». Своей подписью украинский лидер разрешил подписывать сделки по экспорту услуг через электронную почту. Кроме того это распоряжение запретит финансовым учреждениям запрашивать документы на украинском языке, если они уже есть на английском.

Данный закон разрешает использовать счет-фактуру с электронной подписью, заменив ею акт выполненных работ и внешнеэкономический контракт, скрепленные подписями и печатями, которые нужны для позитивного решения по валютному контролю. Согласно словам президента Украины это все будет положительно влиять на развитие рынка фрилансеров и IT-индустрии в нашей стране.

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