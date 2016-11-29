Выживший бортинженер рассказал об авиакатастрофе в Колумбии

01.12.2016 (06:47)

Бортинженер находился в хвостовой части лайнера в момент падения

Эрвин Тумири, выживший борт инженер самолета, потерпевшего крушение в Колумбии, рассказал о том, как ему удалось чудом выжить во время падения лайнера.

Бортинженер заявил о том, что в момент падения ему пришлось принять так называемую позу эмбриона, и это необходимо делать всегда, когда самолет терпит крушение. Тумири отметил, что успел последовать главному правилу при аварийной ситуации – он сел, затем поставил чемодан между ног и сильно согнулся, прикрыв голову руками. Помимо бортинженера, в авиакатастрофе чудом выжили еще пять человек, однако седьмого пассажира спасти не удалось – он скончался в больнице.

Среди выживших – стюардесса Химена Суарес, три бразильских футболиста из Шапекоэнсе – Джексон Фольман, Алан Рушел, Хелио Сампьер, бортинженер Эрвин Тумири и журналист Рафаэль Хенцель. Стюардесса, как и бортинженер, находилась в хвостовой части лайнера в момент падения, поэтому ей также удалось выжить. Остальные выжившие, как принято говорить, родились в рубашке. Авиакатастрофа унесла жизни 71 человека.

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