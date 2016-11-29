С первых дней зимы Закарпатье начало засыпать снегом (ВИДЕО)

01.12.2016 (10:27)

Зима в Ужгороде как по расписанию - 1 декабря пошел снег

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Первый месяц зимы на Закарпатье будет умеренно морозным. В областном гидрометцентре прогнозируют снижение температур: на равнинной части до -3°, а в горах до -12°.Василий Манивчук, начальник Закарпатского центра по гидрометеорологии:- Уже 1 декабря в области будут сильные осадки в виде снега, мокрого снега и даже, возможно, дождя равнинной части. Скорее всего, фаза будет твердая: мокрый снег и снег. Осадки продолжатся и ночью на 2 декабря. Могут достигать критериев сильных и очень сильных осадков. На высокогорье области может выпасть до 20 мм осадков. Это достаточно мощный слой: около 20-25 см свеже выпавшего снега.