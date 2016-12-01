В Ужгороде горит следственный изолятор (ФОТО, ВИДЕО)

01.12.2016 (13:57)

Пожар в ужгородском СИЗО

Рейтинг: 4

В Ужгороде загорелся один из корпусов СИЗО на ул. Довженко. Пожар достаточно масштабный, к месту происшествия никого не подпускают, перекрыта улица Довженко.Густые клубы дыма поднимаются высоко над зданием. Причины пожара пока неизвестны.Продолжается борьба с огнем. О пострадавших информации нет.На месте работают пожарные. Прихала скорая.Затруднено движение, патрульная полиция перекрыла часть улицы для движения других автомобилей.Обстоятельства и детали происшествия выясняются.