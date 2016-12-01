В Ужгороде горит следственный изолятор (ФОТО, ВИДЕО)

|Пожар в ужгородском СИЗО
В Ужгороде загорелся один из корпусов СИЗО на ул. Довженко. Пожар достаточно масштабный, к месту происшествия никого не подпускают, перекрыта улица Довженко.
Густые клубы дыма поднимаются высоко над зданием. Причины пожара пока неизвестны.
Продолжается борьба с огнем. О пострадавших информации нет.
На месте работают пожарные. Прихала скорая.
Затруднено движение, патрульная полиция перекрыла часть улицы для движения других автомобилей.
Обстоятельства и детали происшествия выясняются.
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