Движение фур через перевалы на Закарпатье ограничено

02.12.2016 (11:03)

На перевалах за ночь выпало до 30 сантиметров снега

По состоянию на 9.00 пятницы (2.12) движение автомобильного транспорта на всех четырех перевалах, что на административной границе Закарпатья, обеспечен. В течение ночи автодорожники и спасатели расчищали проезд с помощью спецтехники.

Самая сложная ситуация на Яблуницком перевале, где за ночь выпало до 30 сантиметров снега. Сейчас проезд восстановлен, однако движение грузовых автомобилей по просьбе наших соседей ограничен. Фуры находятся на отстойниках до очистки основных дорог, восстановление полноценного движения планируется в ближайшие часы.

Вчера ночью из-за интенсивных осадков и налипания снега на окраине Ужгорода была заблокирована объездная дорога, которая ведет к транспортному терминалу международного пункта пропуска «Ужгород - Вишне Немецкое» на украинско-словацкой границе. Для разблокирования движения задействовали снегоочистительную автодорожную технику и спасательные вездеходы. В течение ночи спасатели отбуксировали к грузовому терминалу около 50 фур, по состоянию на утро проезд к пункту пропуска восстановлен.

В горных районах Закарпатья утром снег усилился, поэтому на некоторых автодорогах местного значения движение автомобилей затруднено. После очистки главных транспортных артерий объекты будет задействована на местных дорогах.

С первых дней зимы Закарпатье начало засыпать снегом (ВИДЕО)